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Política Sem apoio da Febraban, Lula amplia Desenrola para alcançar adimplentes A avaliação expõe o distanciamento entre o governo e o setor bancário justamente em uma política que depende da participação dos bancos para ganhar escala

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou, ontem, uma nova etapa do Desenrola Brasil, desta vez voltada também para consumidores adimplentes que enfrentam dificuldades financeiras. A reformulação do programa, no entanto, nasce sem o apoio institucional da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que considera baixo o potencial de adesão das instituições financeiras à iniciativa. A avaliação expõe o distanciamento entre o governo e o setor bancário justamente em uma política que depende da participação dos bancos para ganhar escala.

A falta de entusiasmo da Febraban contrasta com a atuação da entidade nas fases anteriores do Desenrola. A federação colaborou com o governo no levantamento de dados sobre o público elegível e apoiou o programa criado em 2023 para renegociação de dívidas de inadimplentes. Desta vez, porém, a entidade avalia que o novo modelo, voltado à troca de empréstimos caros por operações mais baratas, oferece poucos incentivos para que as instituições financeiras participem de forma expressiva.

Apesar da resistência do sistema bancário, a equipe econômica defende que a iniciativa atende uma demanda reprimida. O diagnóstico do Ministério da Fazenda é que milhões de brasileiros mantêm suas contas em dia, mas comprometem boa parte da renda com empréstimos de juros elevados. A proposta, portanto, busca reduzir o custo dessas dívidas, permitindo que trabalhadores reorganizem seu orçamento antes de ingressarem na inadimplência.

O novo Desenrola representa uma ampliação da política pública iniciada há três anos. Se antes o foco era exclusivamente quem já estava com o nome negativado, agora o governo pretende contemplar um grupo que ficou de fora das etapas anteriores e responder às críticas de que programas de renegociação beneficiavam apenas quem deixou de pagar suas contas, deixando sem assistência os consumidores que se esforçavam para permanecer adimplentes.

Durante o lançamento, no Palácio do Planalto, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a nova fase do programa busca alcançar um público historicamente ignorado pelas políticas de crédito. "Nessa nova fase do Desenrola, estamos olhando para um público que eu costumo brincar com o presidente que é um público herói no país", disse. Segundo ele, pela primeira vez o governo direciona uma política desse tipo aos trabalhadores informais, que não possuem carteira assinada, nem vínculo com o serviço público ou benefícios previdenciários.

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