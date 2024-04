Sem encontrar Zema, Bolsonaro cumpre agendas partidárias no Triângulo Mineiro

A- A+

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre agendas nesta quarta-feira (3) no Triângulo Mineiro, no sul de Minas Gerais, sem a presença do governador do estado, Romeu Zema (Novo). Bolsonaro participa de eventos partidários do PL, enquanto Zema, que pertence ao seu grupo político, cumpre agenda em Belo Horizonte, a mais de 450 quilômetros de distância.

O ex-mandatário chegou a Minas Gerais no início da tarde desta terça-feira, quando foi recebido por apoiadores no município de Uberaba e participou do lançamento da pré-candidatura do ex-vereador Samir Cecílio (PL) à prefeitura da cidade.

Hoje, Bolsonaro segue para Uberlândia para lançar o deputado estadual Caporezzo.

Ao Globo, a assessoria do governador Romeu Zema confirmou que o governador não estará com o ex-presidente em nenhum momento. Segundo a agenda oficial, Zema se reúne com o secretariado pela manhã. Na parte da tarde, recebe o presidente da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia (Aciub), Fábio Túlio Felippe, e participa do 15º Congresso da Rede Mineira das Apaes e 5º Fórum Mineiro de Autogestão, Autodefesa e Família.

A expectativa é de que Bolsonaro volte ao estado ainda este mês para o ato de lançamento do deputado estadual Bruno Engler à prefeitura da capital.

