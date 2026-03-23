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eleições 2026 Sem espaço na chapa do PT, Márcio França vai falar a Lula que quer concorrer ao governo de SP Ministro do PSB reconhece que ideia esbarra em disputa de votos com Haddad, mas crê em reforço nos debates e em união contra Tarcísio

O ministro das Micro e Pequenas Empresas, Márcio França (PSB), terá uma conversa esta semana com o presidente Lula para dizer que quer ser candidato a governador em São Paulo. Nas últimas semanas, ele perdeu espaço na montagem da chapa do PT no estado. Ele também era cotado para concorrer ao Senado, mas, com a filiação de Simone Tebet ao seu partido, não há garantia de que o PSB fique com as duas vagas de centro-esquerda.

Mesmo diante de um possível conflito com eleitores de Fernando Haddad (PT), recém-anunciado pré-candidato ao Palácio dos Bandeirantes, França diz que sua candidatura poderia ajudar Lula no âmbito nacional.

Eu disse que desde o início o presidente Lula teria que tomar essa decisão. E esta semana, certamente, eu falarei com o presidente. E aí vamos tomar uma decisão. Nós temos várias possibilidades. Por exemplo, eu ser candidato a governador mesmo afirmou França, ao GLOBO.

Ao ser questionado se uma possível candidatura não poderia se chocar com a de Haddad, o ministro reconhece que há a chance de haver disputa de votos, mas diz acreditar que sua participação na disputa reforçaria a presença da ala centro-esquerda nos debates eleitorais no estado.

Não seria contra o Haddad (a candidatura), pois é contra todos, na verdade. Ou a favor de mim. É uma possibilidade. Em relação aos debates, você tem dados que são interessantes. Por exemplo, tem emissora que já marcou debates para o primeiro turno. Mas só fará debates se houver, no mínimo, duas pessoas acima de 5% dos votos. Se houver só dois candidatos e um deles não for, porque evidentemente o Tarcísio não irá, não tem debate. Se tiver dois, tem debate. Enfim, tem várias coisas que agora complicam outras, porque (minha candidatura) também tira voto (de Haddad) diz França.

Uma outra possibilidade seria França pleitear a vice de Haddad, mas o ministro diz preferir a presença de uma mulher para compor a chapa do petista.

Eu acho que, escolhido o Haddad para ser do nosso campo, ele devia procurar de preferência uma mulher, de preferência que não fosse dessa área política. É o que ele tem falado também. Uma mulher empresária ligada a um outro campo para ver se agrega. Esse debate hoje, das pautas mulheres, é um debate real e ele é verdadeiro do ponto de vista eleitoral. A chapa do lado de lá, do Tarciso, é composta basicamente, nesse momento, por quatro homens. Então, seria um bom contraponto falar que o nosso tem equilíbrio ressaltou o ministro do PSB.

Alckmin na vice de Lula novamente

Após a fala de Lula na semana passada, de que Geraldo Alckmin deveria conversar com o Haddad para saber onde os aliados colherão "mais fruto dele", em referência a uma possível candidatura ao Senado, o ministro Márcio França reforçou o que o entorno do ex-tucano vem dizendo há meses: ou a vice, ou nada, embora Lula poderá usar sua força para conseguir fazê-lo mudar de ideia.

A mim ele disse que, em não sendo vice, estará em Pinda [monhangaba, sua cidade natal] capinando e vai torcer e vai ajudar naquilo que for possível, mas não tem pretensões a outra candidatura. Agora, eu sempre falo, que quem não quer ser convencido pelo Lula, não vai falar com o Lula diz França.

Ainda sobre o vice-presidente, França diz que Alckmin poderia ajudar Fernando Haddad em São Paulo, mesmo estando na chapa presidencial, para conseguir reduzir o histórico de rejeição dos paulistas do interior ao PT. Porém, nesse caso, o próprio ministro das Pequenas e Médias Empresas não poderia estar no páreo, como quer.

Não existe nenhuma cidade de São Paulo em que ele já não tenha ido 10 vezes, das 645 cidades. Ele sabe o nome do dono da padaria, onde fica a padaria, que gosto tem o café. Alckmin é o homem que mais conhece São Paulo. Ele poderia ajudar o Haddad, sim afirma França. No entanto, o ministro acredita que, caso seja candidato, terá o apoio de Alckmin.

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