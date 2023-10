Sem espaço no governo, pastor que apoiou Lula nas eleições pede ajuda financeira à fiéis

A- A+

Principal aliado de Lula (PT) entre os evangélicos na campanha eleitoral do ano passado, o pastor Paulo Marcelo Schallenberger, da Assembleia de Deus, tem visto as promessas do governo não se cumprirem. No início do mandato do petista, o nome do religioso era ventilado para assumir um cargo com o objetivo de abrir diálogo com as igrejas, que estaria ligado à estrutura da Secretaria-Geral da Presidência.

Após dez meses, o plano não saiu do papel e, sem espaço no governo, o pastor vive momentos de dificuldade. Nas suas redes sociais, no último sábado (14), Paulo Marcelo Schallerberger divulgou um vídeo em que pede ajuda financeira aos seus seguidores por conta de um problema de saúde:

"Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, eu nunca imaginaria dizendo o que eu vou dizer aqui, agora, e nem tão pouco você imaginaria ouvir eu falar isso. Vocês que me conhecem há mais de 20 anos sabem que eu nunca em toda minha vida vim à internet ou em outra forma de rede social ou de veículo de comunicação para pedir alguma coisa aos irmãos ou às irmãs" inicia o pastor "Mas nessa oportunidade, eu quero confessar a vocês, eu estou passando um momento de saúde muito delicado, emagreci 7 kg em 30 dias, mas não é nada tão grave e vai se resolver" explica.

Em seguida, o pastor disponibiliza sua chave Pix:

"Eu precisaria muito da sua ajuda, da sua mão estendida. Eu escrevi um livro em 2020 chamado "Vencendo as tempestades da vida". É um livro online e eu vou disponibilizá-lo para você por apenas R$ 13. Vou deixar aqui o meu link com o meu WhatsApp e também com a minha chave Pix, para que você possa receber o livro. Amém, Deus abençoe a todos" finaliza o pedido.

Nos comentários, Schallenberger é ironizado por ter apoiado Lula. "Pede para o presidente", dizem os usuários. Apesar da ausência de acenos do Planalto, recentemente, ele divulgou uma live com o ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta. Na transmissão, os dois conversaram sobre os percalços entre a esquerda e os evangélicos:

"Se criou um preconceito dos evangélicos com a esquerda e se criou também da esquerda com os evangélicos" disse Pimenta, que recebeu afagos do pastor.

Mesmo sem cargo, Schallenberger permanece fiel à Lula. "Não tem fechamento de igreja, nem comunismo, muito menos as mentiras que te contaram", escreveu em posicionamento publicado no início deste mês sobre o governo.

Em junho deste ano, ao Globo, o religioso relatou que estava sendo cobrando pela comunidade evangélica por espaço no governo:

— Quando virou de fato governo as coisas mudaram. Eu vejo que esta subsecretaria seria importante para pôr fim a polarização usando a religião. Falta alguém com Lula que possa o direcionar. Antes os líderes me procuravam porque achavam que eu era uma ponte, agora, sem nomeação, ficou ainda pior porque os fiéis veem que eu dei tudo para ajudar o presidente, o que reforça esse discurso de "ódio ao cristão" — afirmou.

Todavia, há meses, o governo não tem dado mais retorno.

Quem é Paulo Marcelo

Ex-aliado do deputado federal Marco Feliciano (PL-SP), que hoje integra a bancada bolsonarista, o pastor Paulo Marcelo se aproximou de Lula no início do ano passado, quando propôs um podcast voltado aos evangélicos que terminou não saindo do papel. Apesar disso, o religioso seguiu ligado ao então candidato à Presidência.

O pastor participou do núcleo de comunicação da campanha no segundo turno, e chegou a gravar uma inserção, divulgada pelas redes sociais de Lula, na qual dava um "testemunho" sobre a defesa da liberdade religiosa em governos petistas.

