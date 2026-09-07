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7 de setembro Sem Flávio e Michelle, apoiadores de Bolsonaro se reúnem no 7/9 em Brasília com críticas a Lula Manifestação reuniu candidatos do PL em Brasília e aconteceu antes de ato convocado por Flávio em São Paulo

Apoiadores do presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniram na manhã deste domingo em Brasília, no feriado de 7 de Setembro, Dia da Independência. O ato foi marcado por críticas ao presidente e candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Os presentes também aproveitaram para se posicionar a favor do ministro STF André Mendonça, que antagoniza com Moraes após levantar o sigilo de mensagens em que o banqueiro Daniel Vorcaro, protagonista do escândalo de fraude financeira do Master, pediu auxílio a Moraes.

A manifestação, que aconteceu nos arredores da Torre de TV de Brasília, na região central da cidade, não contou com a presença de Flávio Bolsonaro, que convocou um ato para a tarde deste domingo na Avenida Paulista, em São Paulo.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, candidata ao Senado pelo PL do Distrito Federal, também não esteve presente.

Segundo a deputada federal Bia Kicis (PL-DF), que concorre ao Senado em dobradinha com Michelle, a ex-primeira-dama optou por não ir para cuidar de Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar após ser condenado por liderar uma trama golpista. Michelle também não deve ir para o ato de Flávio em São Paulo.

A manifestação contou com cartazes de “Força, Mendonça”, “Fora, Moraes”, “Fora, Lula”. Também houve críticas ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), por não pautar pedidos de impeachment de ministros do STF e críticas ao PT.

Entre outras demandas pedidas pelos manifestantes e candidatos estavam uma anistia para Jair Bolsonaro e todos os presos condenados no processo dos atos golpistas de 8 de Janeiro, além de pedido de votos para formar uma bancada de senadores que pressione pelo impeachment de ministros do Supremo.

O embate entre Mendonça e Moraes, explorado no ato, e a consequente crise no STF escalou na última quinta-feira com um pedido apresentado pelo ministro Alexandre de Moraes para que o colega André Mendonça seja investigado pelo que classificou como “indícios de crimes” cometidos pelo colega de Corte na condução de inquéritos sob sua relatoria, em especial o relativo ao escândalo do Banco Master.

O despacho surgiu dois dias após Mendonça retirar o sigilo de um relatório da Polícia Federal que revelou mensagens de Daniel Vorcaro, dono do banco, ao próprio Moraes.

Além da disputa com Mendonça, que foi indicado por Jair Bolsonaro à Corte em 2021, Moraes é relator de casos que miraram o ex-presidente e apoiadores, como o processo da trama golpista.

Pouco antes de subir no carro de som para discursar, Bia Kicis reforçou que a manifestação tem como mote as críticas a Moraes e Lula e o apoio a Mendonça e Flávio, em uma tentativa de instrumentalizar politicamente a crise no STF. Apesar disso, ela disse que Mendonça “não é ministro do Bolsonaro”, mas do país.

– Manifestação a favor do nosso André Mendonça, contra tudo que estão fazendo de perseguição política, todos os absurdos, desde o 8 de Janeiro, nossos presos políticos. Estamos com Flávio para resgatar essa nação – disse.

Esvaziado de políticos, além de Bia Kicis, a manifestação contou com a presença do deputado federal Alberto Fraga (PL-DF) e de candidatos do PL a deputado distrital e federal.

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