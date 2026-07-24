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FAMÍLIA BOLSONARO Sem Michelle na convenção, Flávio deve citar madrasta em discurso e quer gravar vídeo conjunto Ex-primeira-dama manteve decisão de não ir a evento em São Paulo por conta da rotina de Bolsonaro em prisão domiciliar

Sem a presença de Michelle Bolsonaro na convenção nacional do PL, o senador Flávio Bolsonaro pretende citar nominalmente a madrasta durante o discurso em que será oficializado candidato ao Palácio do Planalto. A menção representa mais gesto para consolidar a reconciliação entre os dois e conter a crise instalada na pré-campanha diante dos atritos públicos.

A ausência de Michelle já era esperada por aliados no evento de sábado, em São Paulo. Ela permanecerá em Brasília para acompanhar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que cumpre prisão domiciliar e tem sua rotina acompanhada diariamente pela esposa.

Nos bastidores, aliados de Flávio, porém, avaliam que a ausência pode ser compensada por meio da fala de Flávio.

O gesto, no entanto, não deve encerrar a operação de pacificação. Segundo interlocutores envolvidos nas negociações, a campanha trabalha para que Flávio e Michelle gravem, nos próximos dias, um vídeo conjunto para as redes sociais.

A tendência é que isso ocorra em 2 de agosto, durante a convenção do PL no Distrito Federal, que deve marcar a primeira agenda pública dos dois lado a lado desde o início da crise. A data, porém, ainda depende de ajustes na agenda dos dois.

A gravação é tratada por aliados como a etapa final de uma estratégia construída ao longo da última semana para demonstrar publicamente que o conflito foi superado. A avaliação dentro do partido é que, após o pedido de desculpas de Flávio e a resposta positiva de Michelle, uma aparição conjunta ajudará a afastar a percepção de divisão no bolsonarismo e reduzir os danos provocados pela crise junto ao eleitorado feminino e evangélico.

Na quinta-feira, Flávio divulgou um vídeo em que pediu desculpas à madrasta pelos "momentos que causaram desconforto", afirmou que ela "precisa ser reconhecida e respeitada" e fez um apelo para que participasse da campanha presidencial.

— O momento é difícil para todo mundo. Ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, e mais uma vez peço desculpas por alguns momentos que causaram desconforto. Nunca foi minha intenção desrespeitar ninguém, ainda mais a esposa do meu pai — afirmou.

Poucas horas depois, Michelle respondeu afirmando que aceitava o pedido de perdão.

— Flávio, eu assisti seu vídeo e recebi suas palavras com muita paz. Eu quero te agradecer por sua sinceridade. Todos nós cometemos erros, isso é humano. Eu aceito o teu pedido. Eu te desculpo.

A troca de vídeos foi resultado de uma articulação conduzida por dirigentes do PL, aliados da ex-primeira-dama e integrantes da campanha presidencial. A avaliação predominante era de que manter a crise aberta às vésperas da convenção nacional colocava em risco a estratégia eleitoral de Flávio, sobretudo pela influência de Michelle entre mulheres, evangélicos e parte do eleitorado conservador.

O rompimento entre os dois veio a público em junho, após divergências sobre a estratégia do partido no Ceará. Michelle afirmou ter sido "maltratada", "humilhada" e "apunhalada" pelo enteado durante uma discussão sobre as articulações locais. Depois da crise, deixou o comando do PL Mulher e se afastou da campanha presidencial. O pedido de desculpas foi uma exigência de Michelle para se reaproximar.

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