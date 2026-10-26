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Eleições 2026 Sem Milei, vitória de Lula gera manifestações de autoridades internacionais Além da ausência de comentários de Milei, o governo de Donald Trump segurou uma publicação de comunicado parabenizando a população do Brasil pela eleição presidencial de domingo

Enquanto o presidente argentino Javier Milei não se manifestou publicamente sobre o resultado das eleições no Brasil, o ex-presidente da Argentina Mauricio Macri parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória e desejou prosperidade ao país e à região. A vitória também gerou reações de autoridades internacionais, com mensagens enfatizando cooperação econômica, diplomática e prioridades.

Em publicação nas redes sociais, Macri afirmou: "Quero saudar o povo brasileiro e felicitar Lula da Silva em seu quarto triunfo eleitoral. Que seu novo mandato traga prosperidade e crescimento para seu país e também para a região", marcando o perfil oficial de Lula.

Além de Macri, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, enviou congratulações ao presidente eleito. Modi classificou Lula como "caro amigo" e disse esperar trabalhar "em estreita colaboração" para aprofundar a parceria estratégica entre Índia e Brasil. Na mensagem, destacou ainda a intenção de fortalecer a cooperação em diversos setores e "promover as prioridades compartilhadas do Sul Global", em busca de um mundo "mais inclusivo, equitativo e sustentável".

Na América Central, o presidente de Honduras, Nasry Asfura, que foi apoiado pelo presidente americano Donald Trump, também se pronunciou, felicitando Lula "por seu triunfo" e o povo brasileiro "por sua festa cívica". Segundo Asfura, Honduras reafirma a disposição de "fortalecer os laços de amizade e cooperação com o Brasil", com uma agenda de trabalho conjunto "em benefício de nossas nações e da região". A mensagem foi encerrada com: "Deus abençoe o Brasil! Deus abençoe Honduras!"

Do Oriente Médio, também houve manifestação do Irã. O presidente iraniano Masoud Pezeshkian enviou mensagem parabenizando Lula pela vitória e expressou a expectativa de que, no novo mandato, as relações entre a República Islâmica do Irã e a República Federativa do Brasil "se expandam ainda mais".

Além da ausência de comentários de Milei, o governo de Donald Trump segurou uma publicação de comunicado parabenizando a população do Brasil pela eleição presidencial de domingo, segundo a Folha de S. Paulo. Há pouco, Trump afirmou gostar de Lula, mas citou estranheza sobre a extensão do horário de votação até as 19h no domingo.

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