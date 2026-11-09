A- A+

Governo Federal Sem Motta e Alcolumbre, comitiva de Lula para a COP31 tem Janones e quatro ministros Presidente deve apresentar o Mapa do Caminho Internacional, iniciativa da presidência brasileira da COP30 para orientar os países na elaboração de estratégias de afastamento dos combustíveis fósseis

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva embarcou nesta segunda-feira para seu primeiro roteiro internacional após a reeleição com foco na agenda climática e na aproximação comercial e diplomática com países asiáticos. Lula irá para Antália, na Turquia, para participar da Cúpula de Líderes da COP31, entre os dias 11 e 12 de novembro. A comitiva não conta com os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que foram convidados.

O deputado federal André Janones (Rede-MG), responsável pelo canal de WhatsApp "Exército do Lula" e cotado para ter um posto de maior destaque na gestão está na comitiva, assim como quatro ministros: João Paulo Capobianco (Meio Ambiente); Fernanda Machiaveli (Desenvolvimento Agrário); Alexandre Silveira (Minas e Energia); e Márcio Elias Rosa (Indústria e Comércio). Também estão na lista o assessor especial da Presidência Celso Amorim e o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante.

Lula seguirá em seguida para Manila, nas Filipinas, onde participará da 49ª Reunião de Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), de 13 a 15.

Na Turquia, Lula participará da abertura da conferência do clima, na quarta-feira. O presidente brasileiro foi convidado a dividir a mesa com o presidente turco, Recep Tayyip Erdoğan, e o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, na cerimônia de abertura, conduzida conjuntamente pelos dois países. Os três farão pronunciamentos.

Além do discurso de abertura, Lula participará de um evento sobre florestas e terá um encontro com representantes da sociedade civil brasileira e internacional na quinta-feira, quando também deverá fazer um pronunciamento.

Um dos principais objetivos da passagem pela COP31 será apresentar o chamado Mapa do Caminho Internacional, iniciativa da presidência brasileira da COP30 para orientar os países na elaboração de estratégias de afastamento dos combustíveis fósseis, respeitando as particularidades de cada economia. O governo pretende levar propostas relacionadas à transição energética e ao combate ao desmatamento.

Outra prioridade será ampliar o apoio ao Fundo Florestas Tropicais para Sempre (TFFF), mecanismo lançado pelo Brasil para financiar a conservação de florestas tropicais. O governo pretende apresentar os avanços da iniciativa e atrair novos países parceiros, seja por meio de contribuições financeiras, seja por meio de investimentos.

Em Manila, Lula participará da cúpula da Asean e fará uma visita de Estado às Filipinas no dia 14, quando também participará do Foro Empresarial Brasil-Filipinas. Será a primeira visita de um chefe de Estado brasileiro ao país, que completa 80 anos de relações diplomáticas com o Brasil.

A viagem também marca o segundo ano consecutivo de participação de Lula na cúpula do bloco asiático. Em 2025, o presidente esteve no encontro a convite do primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim. Neste ano, o convite partiu do presidente filipino, Ferdinand Romualdez Marcos Jr.

O Itamaraty vê a presença brasileira como uma oportunidade de estreitar as relações com os países do Sudeste Asiático, região considerada estratégica para o comércio exterior brasileiro. Em 2025, a Asean foi o quinto maior parceiro comercial do Brasil, com corrente de comércio superior a US$ 38 bilhões e saldo positivo de US$ 10 bilhões para o país. O bloco reúne mais de 700 milhões de habitantes e tem um Produto Interno Bruto (PIB) de US$ 4,25 trilhões.

Veja também