ATO DO 8/1 Sem Pacheco e possivelmente sem Lira, ato de Lula terá representantes do governo, STF e Congresso Evento terá cerimônia no Planalto e ato aberto ao público na Praça dos Três Poderes

O evento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em lembrança aos dois anos dos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023 às sedes dos Três Poderes reunirá nomes do governo e Supremo Tribunal Federal (STF) na Esplanada dos Ministérios nesta quarta-feira.



O chefe do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), no entanto, informou que não vai participar.

Já o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), está em Alagoas e não confirmou presença na cerimônia — aliados dizem que a tendência é que ele não vá. Em 2024, o chefe da Câmara também não compareceu ao evento de um ano das invasões golpistas.



Já Pacheco está em viagem no exterior e já avisou que não estará no evento, que acontecerá no Palácio do Planalto e na Praça dos Três Poderes.

Em seu lugar, o senador Veneziano Vital do Rêgo, primeiro vice-presidente da Casa, representará o Senado.

Nomes de consenso para comandar o Senado e a Câmara a partir de fevereiro, Davi Alcolumbre (União-AP) e Hugo Motta (Republicanos) estão de férias e também não irão comparecer.

No governo, ao menos três ministros também estão de férias e não participarão: Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Juscelino Filho (Comunicações) e Carlos Lupi (Previdência).



Por outro lado, há ministras que confirmaram a presença mesmo durante o recesso. É o caso de Anielle Franco (Igualdade Racial), Simone Tebet (Planejamento), Cida Gonçalves (Mulheres) e Luciana Santos (Ciência e Tecnologia).

Fernando Haddad (Fazenda), Nísia Trindade (Saúde) e Jorge Messias (Advocacia-Geral da União) tiveram as férias canceladas e também confirmaram presença no ato. Entre os outros ministros que irão estão Ricardo Lewandowski (Justiça), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Camilo Santana (Educação), José Múcio (Defesa), Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária) e Rui Costa (Casa Civil).

Obras de arte restauradas

O evento também irá expor obras de arte restauradas após serem vandalizadas no 8 de janeiro. Ao menos quatro peças já chegaram ao Planalto até esta terça-feira. O relógio de Balthazar Baltimore, o quadro "As Mulatas", a escultura em bronze, de Bruno Giorgi e a escultura de madeira Galhos e Sombras, de Frans Krajcberg, foram entregues à sede sob escolta da Polícia Federal.

Além da cerimônia no Salão Nobre do Planalto, é previsto que Lula e outras autoridades desçam a rampa do edifício juntos para um ato simbólico na Praça dos Três Poderes aberto para o público, onde ocorrerá o chamado "Abraço da Democracia".

