Sem poder ir à posse de Trump, Bolsonaro participa de oração nos EUA por videochamada

A- A+

O deputado federal Mário Frias (PL-SP) divulgou, na noite deste domingo, 19, imagens de uma roda de oração realizada nos Estados Unidos com a participação virtual do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Durante a transmissão, foram feitas preces em inglês, com tradução simultânea, pelas nações brasileira e norte-americana. "Nós oramos por duas grandes nações, Estados Unidos e Brasil. Por uma nova liderança nos EUA, que vai afetar todo o mundo, e a renovação no Brasil, com uma grande liderança", dizia a mensagem.





Frias integra a comitiva da oposição brasileira que viajou a Washington para acompanhar a posse do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, marcada para esta segunda-feira, 20. A comitiva inclui integrantes da família Bolsonaro e parlamentares aliados.

Vídeos compartilhados pelo deputado mostram o também deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) conversando com Jair Bolsonaro por videochamada durante um jantar de gala. As imagens exibem Bolsonaro interagindo à distância com os convidados do evento.

O governo brasileiro é representado na posse de Trump por Maria Luiza Viotti, embaixadora do País em Washington. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não foi ao evento.

Passaporte retido

Bolsonaro não foi participa da solenidade pois está com o passaporte retido pela investigação por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A defesa do ex-presidente pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a devolução do documento, mas teve o pedido negado pelo ministro Alexandre de Moraes.

O vínculo entre Bolsonaro e Trump tem sido frequentemente ressaltado por aliados de ambos. A posse do líder republicano representa um momento estratégico para a oposição brasileira, que busca fortalecer laços internacionais e reforçar o alinhamento ideológico entre os dois governos.



Veja também