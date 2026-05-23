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Política Sem presença de Flávio Bolsonaro, Marcha para Jesus ocorre neste sábado (23) no Rio Presente ao evento, o deputado federal Sóstenes Cavalcante afirmou que a pesquisa Datafolha, que mostrou queda do pré-candidato, 'surpreendeu positivamente' e 'esperava impacto ainda maior'.

A Marcha para Jesus está sendo realizada na tarde deste sábado no Rio de Janeiro com uma ausência de peso: o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). O político, em pré-campanha à Presidência da República, era esperado no evento, mas optou por não comparecer.

A decisão ocorre logo após ser divulgada pesquisa Datafolha indicando um recuo do político em um eventual segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O levantamento foi realizado após a divulgação das relações de Flávio com o banqueiro Daniel Vorcaro nas tratativas para o financiamento do filme "Dark Horse", sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Um dos principais líderes da oposição ao governo no Congresso, o deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) afirmou que a mudança de planos foi por conta de uma preparação do senador para se encontrar com o presidente dos Estados Unidos Donald Trump e não tem relação com a pesquisa, que para ele não foi negativa.

Com o convite do Trump, ele está se preparando para a viagem, e me comunicou que por conta disso não poderia vir. Mas disse que vai procurar não faltar na Marcha de São Paulo. Eu acho que a pesquisa Datafolha nos surpreendeu positivamente, a gente esperava um impacto ainda maior. Esse impacto que houve está dentro da margem de erro, em 15 dias tudo voltará ao normal afirmou Sóstenes durante o evento.

O pastor Silas Malafaia também minimizou o resultado do levantamento Datafolha, mas evitou a declarar apoio incondicional à candidatura do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro em detrimento de outro nome da direita. Ele disse que está acompanhando tudo que está sendo revelado e que vai ser pronunciar sobre o assunto no momento que julgar oportuno.

Eu não sou de partido, não tenho poder de decidir, eu dou apoio. Estou analisando tudo que está acontecendo para me pronunciar na hora certa disse Malafaia durante a Marcha deste sábado.

A assessoria de Flávio Bolsonaro divulgou nota no começo desta tarde informando que o político permaneceria em Brasília no fim de semana para ter conversas com o pai e que não faria agendas públicas, sem citar a decisão de não vir no evento evangélico no Rio de Janeiro.

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