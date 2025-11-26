A- A+

Imposto de Renda Sem presidentes das Casas, cerimônia de sanção do IR tem Lira e Renan em lados opostos Gleisi Hoffmann minimizou a ausências de Motta e Alcolumbre; plateia ainda gritou 'sem anistia'

Sem as presenças dos presidentes da Câmara e do Senado, Hugo Motta (Republicanos-PB) e Davi Alcolumbre (União-AP), a cerimônia de sanção do projeto de lei que isenta de imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil teve gritos usados em campanha a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e tentativa por parte da ministra Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) de minimizar as ausências.

Adversários na política de Alagoas, os relatores da proposta na Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e no Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), acomodados em lados opostos na primeira fileira da mesa principal.

Ao descer a rampa do terceiro para o segundo andar do Palácio do Planalto, onde ocorreu a cerimônia, o presidente, ao lado de ministros, foi recebido pela plateia, formada em boa parte por sindicalistas e integrantes de movimentos sociais, aos gritos de “olé, olé, Lula lá”.

A isenção do IR é uma das principais bandeiras de Lula para a reeleição no próximo ano.

Primeira a discursar, Gleisi, que terá a missão de lidar com a crise com o Congresso, tentou sinalizar a Motta e ao Alcolumbre.

— A ausência dos presidentes em nada ofusca a ajuda que deram a esse importante projeto.

Já Lira parabenizou Lula por cumprir uma promessa de campanha com a sanção e exaltou o trabalho de Gleisi.

— É um trabalho duro (o de Gleisi). Articulação demanda isso conversar, dialogar, e fazer acordos demandam ouvir demais.

Ao fim da fala do deputado do PP, a plateia gritou em coro “sem anistia”.

Veja também