Saúde Sem previsão de alta da UTI, Bolsonaro publica vídeo fazendo fisioterapia no hospital Ex-presidente continua em recuperação no DF Star após cirurgia abdominal; quadro é considerado estável

Internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o ex-presidente Jair Bolsonaro aparece em um vídeo fazendo fisioterapia nesta quinta-feira.

A gravação foi compartilhada pelo ex-presidente, em sua conta no X (antigo Twitter).

As imagens mostram a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro acompanhando o marido.

O presidente @jairbolsonaro está cada vez melhor, graças a Deus e às orações de todos vocês! pic.twitter.com/p400ePaZYw — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) April 17, 2025

Segundo boletim médico divulgado pelo Hospital DF Star, na manhã desta quinta, Bolsonaro mantém boa evolução clínica, sem dor e sem outras intercorrências.

Ele continua sob cuidados intensivos no pós-operatório, após ter passado por uma cirurgia de desobstrução intestinal no início da semana.

Ainda de acordo com o hospital, o ex-presidente segue em jejum oral e recebe nutrição exclusivamente por via parenteral.

A equipe médica informou que o programa de fisioterapia motora— com caminhada fora do leito — e respiratória seriam mantidos nesta quinta. Apesar da melhora, não há previsão de alta da UTI, e as visitas continuam restritas.

Como foi a cirurgia

No último domingo, o ex-presidente precisou passar por uma cirurgia de mais de 12 horas para desobstruir parte do intestino.

A intervenção foi considerada de “grande porte” e teve o objetivo de descolar as chamadas “aderências” no órgão e reconstruir a parede abdominal.

O último boletim médico, divulgado no final da tarde desta segunda-feira, indicava que Bolsonaro estava sem dor e sem sangramentos.

O ex-presidente já conseguiu sentar no leito e dar alguns passos com auxílio.

A expectativa é que seja uma internação hospitalar de pelo menos duas semanas.

Até o momento, Bolsonaro está se alimentando por via intravenosa.

O ex-presidente passou por uma “laparotomia exploradora”, procedimento que consiste em cortar o abdome para examinar os órgãos internos.

No caso de Bolsonaro, houve o diagnóstico de retenção do trânsito do intestino.

O objetivo, então, foi desfazer as “aderências” que bloquearam a digestão do paciente.

Depois, houve a reconstrução da parede abdominal, feita para reforçar a musculatura dessa parte do corpo.

A obstrução intestinal foi resultante de uma dobra do intestino delgado que dificultava o trânsito intestinal e que foi desfeita durante o procedimento.

O ex-presidente passou mal na última sexta-feira, no Rio Grande do Norte, após sentir os efeitos da retenção intestinal, e foi transferido no dia seguinte para o Distrito Federal.

O problema de saúde do ex-presidente é uma sequela do ataque à faca contra ele há sete anos, durante a campanha de 2018.

