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Eleições 2026 Sem resposta de Michelle sobre candidatura, 'plano B' do PL no DF decide concorrer à Câmara Após impasse sobre a candidatura da ex-primeira-dama, Izalci Lucas deixa disputa majoritária e mira vaga como deputado

Após semanas de negociações sem uma definição sobre o futuro político de Michelle Bolsonaro, o senador Izalci Lucas (PL-DF) decidiu deixar de lado a possibilidade de disputar uma vaga na chapa majoritária e lançou, nesta quinta-feira, sua pré-candidatura à Câmara dos Deputados. Considerado por dirigentes do partido o "plano B" para o Senado caso a ex-primeira-dama desistisse da disputa, Izalci avaliou que não havia mais espaço para aguardar uma decisão da ex-primeira-dama que, segundo aliados, deve ocorrer apenas no início de agosto, a tempo da convenção regional do PL no Distrito Federal.

Izalci participou, ao longo desta semana, de uma série de reuniões com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e integrantes do partido para discutir a composição da chapa no Distrito Federal. Apesar das conversas, nenhuma definição foi tomada sobre a chapa. A avaliação do grupo político do senador é que a indefinição passou a comprometer o planejamento eleitoral da legenda no DF.

Seu entorno avalia que, caso Michelle decida por não concorrer ao Senado, a vaga seria “naturalmente” de Izalci. No entanto, com a aproximação da data das eleições, aliados dizem que o atual senador “não vai mais esperar”.

A expectativa de aliados da ex-primeira-dama é que Michelle anuncie sua decisão apenas na convenção do PL no Distrito Federal, marcada para 2 de agosto. Caso confirme a candidatura, ela deverá compor a chapa ao lado da deputada federal Bia Kicis (PL-DF).

Em nota, Izalci afirmou que disputar o Governo do Distrito Federal continua sendo um objetivo político, mas que o projeto foi apenas adiado diante da estratégia adotada pelo comando nacional do partido.

"O nosso sonho não acabou, apenas foi adiado. Não desisti de ser governador do Distrito Federal, mas diante da posição do PL Nacional, entendo que a hora de realizarmos este sonho ainda irá chegar. Não posso e não vou ficar parado enquanto o nosso 'quadradinho' pede socorro e clama por dias melhores”, afirmou.

A decisão também ocorre em meio às negociações do PL sobre a disputa ao Palácio do Buriti. A tendência é que a legenda oficialize apoio à candidatura da governadora Celina Leão (PP).

Embora o senador mantenha o discurso de que esse continua sendo seu projeto político para o futuro, aliados admitem que a estratégia nacional do partido acabou pesando na decisão de direcioná-lo para a disputa por uma vaga na Câmara.

Michelle decidiu trocar a convenção nacional do PL, que oficializará a candidatura presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), neste final de semana, pela convenção da legenda no Distrito Federal. É nesse evento que a ex-primeira-dama deverá anunciar se disputará ou não uma vaga ao Senado.

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