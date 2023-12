A- A+

BRASIL Semana de Lula terá reunião ministerial, almoço com comandantes das FA e jantar com ministros do STF Presidente ainda irá à posse do novo procurador-geral da República, Paulo Gonet, nesta segunda-feira

Antes de tirar uns dias de descanso no ano novo, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá uma semana intensa de trabalho, com uma grande reunião ministerial de balanço de governo, a posse do novo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, nesta segunda-feira, e confraternizações em Brasília.

Na terça-feira, a previsão é que Lula participe de um almoço com os comandantes do Exército, Aeronáutica e Marinha. Como mostrou a colunista do Globo, Bela Megale, o ministro da Defesa, José Múcio, os nomes promovidos nas Forças e os oficiais-generais de duas, três e quatro estrelas também devem estar no encontro. A reunião para cerca de 300 pessoas será uma espécie de confraternização de fim de ano e vai selar as promoções nas Forças Armadas.

No mesmo dia, como mostrou o Globo, Lula fará um gesto ao Supremo Tribunal Federal (STF) e terá um jantar com todos os ministros da Supremo Corte. A celebração, que deve ocorrer na casa do presidente da Corte, Luís Roberto Barroso, é para marcar o fim de ano, mas também devem estar na pauta do encontro a relação com o Congresso e a análise, pelo Supremo, de temas que preocupam o governo. Entre eles está o reajuste no FGTS e a restrição a políticos em empresas estatais, que poderá ter um empate resolvido por Flávio Dino, aprovado pelo Senado para o STF na última quarta-feira.





Na agenda de Lula há ainda uma reunião ministerial com todos os ministros da esplanada, marcada para quarta-feira. A previsão é que os ministros apresentem um balanço do primeiro ano do governo e que o encontro dure o dia inteiro.

Lula já afirmou que, além do balanço, a ideia da reunião é evitar que os erros cometidos no ´primeiro ano do novo mandato não se repitam em 2024:

— O que foi produzido, o que foi importante, o que não foi importante, porque toda e qualquer falha que a gente tenha percebido nesse primeiro ano não poderá se repetir no segundo ano.

Para fechar a semana, o presidente vai participar do Natal dos Catadores, em Brasília. Lula mantém a tradição de se encontrar com a categoria desde 2013.

