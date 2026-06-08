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Brasília Semana decisiva para delação de Vorcaro Os advogados do ex-dono do Banco Master têm até sexta-feira para tratar com o ex-dono do Banco Master sobre a proposta de delação

As atenções em Brasília, a partir de hoje, se voltam para o desfecho das negociações do ex-banqueiro Daniel Vorcaro para sua delação premiada sobre um dos maiores escândalos dos últimos anos no País envolvendo o sistema financeiro nacional.

A primeira proposta dele não foi aceita por falta de informações substanciosas, mas a segunda proposta foi entregue na segunda-feira passada. Desde então, está sendo ajustada mais de uma vez a pedido da PF e PGR.

Nos próximos cinco dias, preveem-se novos acréscimos nos anexos nas mãos das autoridades. A defesa do imperador das fraudes tem pressa. Na sexta-feira, termina o horário estendido dado aos advogados por André Mendonça para que tratem com o ex-banqueiro dos termos da proposta de delação.

Desde o dia 25, a defesa tem tido reuniões diárias com Vorcaro, das 9h às 17h. A partir de segunda-feira que vem, 15, voltam os rígidos 30 minutos por dia. Os principais pontos indicados sobre o que ele tem a dizer ou oferecer incluem a análise que tem uma "imensidão de nomes" para oferecer, incluindo políticos, congressistas e lideranças religiosas envolvidas no esquema investigado.

A proposta de delação de Vorcaro prevê a devolução de R$ 40 bilhões aos cofres públicos, parcelados ao longo de 10 anos. Além de fraudes financeiras, as investigações abrangem planejamento de agressões físicas e outros atos violentos. Fontes indicaram que a delação enfrenta desafios, pois alguns argumentam que, por ele estar no "topo da cadeia alimentar" da organização, seria difícil firmar o acordo, uma vez que a lei exige que o colaborador denuncie superiores ou integrantes de igual nível.



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