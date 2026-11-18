A- A+

Eleições 2026 Semiárido respondeu por 71,76% dos votos válidos de Lula no segundo turno Levantamento da ASA aponta que o presidente recebeu mais de 14,6 milhões de votos na região; mobilização também contribuiu para reduzir abstenções, votos brancos e nulos

O Semiárido brasileiro teve participação expressiva na reeleição do presidente Lula (PT). No segundo turno das eleições de 2026, realizado em 25 de outubro, o petista recebeu 14.604.663 votos nos municípios que integram o território, alcançando 71,76% dos votos válidos. O resultado representa um acréscimo de 1,6 milhão de votos em relação ao primeiro turno.

Os dados fazem parte de um levantamento da Articulação Semiárido Brasileiro (ASA), elaborado pelo doutor em Ciência Política e professor da Universidade Federal de Alagoas (Ufal), Rodrigo Lins. A análise utilizou informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com recorte dos municípios do Semiárido Legal, delimitados pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

Além do crescimento da votação de Lula, a pesquisa identificou uma redução de 42,42% nos votos brancos e de 37,64% nos nulos entre os dois turnos. O comparecimento às urnas também aumentou, com 511.099 eleitores a mais participando da votação no segundo turno.

Para a coordenadora executiva da ASA, Ivi Dantas, o resultado eleitoral está relacionado à trajetória de organização popular e à defesa das políticas públicas voltadas à convivência com o Semiárido. Segundo ela, a população reconhece iniciativas que ampliaram o acesso à água, fortaleceram a segurança alimentar e incentivaram a agricultura familiar.

Mobilização popular e mudança no cenário eleitoral

No primeiro turno, em 4 de outubro, Lula já havia registrado 12.976.030 votos na região, o equivalente a 66,76% dos votos válidos. O número foi mais que o dobro da votação de Flávio Bolsonaro (PL), que recebeu 5.515.149 votos.

Entre as duas etapas da disputa, organizações e comunidades intensificaram as mobilizações em defesa das políticas públicas e da democracia. As ações envolveram conversas nas comunidades rurais, atividades nas ruas e articulações nas redes sociais.

A deputada estadual reeleita e presidente do PT de Minas Gerais, Leninha, destacou a participação de trabalhadores rurais, povos originários e comunidades tradicionais na organização política do território. Para ela, a experiência de mobilização social construída no Semiárido também se reflete na participação eleitoral.

O levantamento identificou ainda que Lula conseguiu reverter o resultado em seis municípios onde havia perdido no primeiro turno. As viradas ocorreram em Galileia, Nanuque, Periquito e São João do Paraíso, em Minas Gerais, além de Galinhos, no Rio Grande do Norte, e Morrinhos, no Ceará.

Na avaliação das representantes da ASA, o resultado demonstra a importância da organização coletiva na defesa de direitos e na participação política. A mobilização, segundo elas, também reforça a necessidade de manter a articulação popular para preservar e ampliar as conquistas sociais.

Veja também