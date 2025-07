A- A+

Justiça "Sempre guardei dólar em casa": Bolsonaro não declara ter dinheiro em espécie ao TSE desde 2006 Agentes da PF encontraram US$ 14 mil e R$ 8 mil na casa do ex-presidente em operação nesta sexta-feira

Pelo menos desde 2006 o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) não inclui valores em espécie nas declarações de bens obrigatórias feitas ao Tribunal Superior Eleitoral a cada novo pleito.

Nesta sexta-feira, a Polícia Federal encontrou US$ 14 mil e R$ 8 mil em dinheiro vivo na casa do ex-presidente durante uma operação deflagrada após o ministro do STF Alexandre de Moraes impor medidas cautelares a Bolsonaro.

— Eu sempre guardei dólar em casa. Todo dólar lá tem o recibo do Banco do Brasil. O dólar está com recibo do corrente ano, declaro no ano que vem no IR — explicou o ex-presidente nesta sexta-feira, após colocar a tornozeleira eletrônica.

Em 2006, Bolsonaro, na época filiado ao Partido Progressista, declarou ter R$ 433 mil em bens à Justiça Eleitoral ao disputar reeleição como deputado federal.

Entre os bens estavam imóveis, carros e investimentos em renda fixa. Na eleição seguinte, em 2010, o ex-capitão do Exército aumentou o patrimônio para R$ 826 mil.

Os bens declarados, no entanto, seguiram sendo casas em locais como Bento Ribeiro, Mambucaba e Brasília, além de carros e investimentos.

Em 2014, a lista de bens declarados por Bolsonaro tem um novo aumento e atinge a casa dos R$ 2 milhões.

Nos anos seguintes, ela continua a crescer, chegando a R$ 2.317.554,73 na eleição de 2022. Em nenhuma delas, no entanto, constam declarações de dinheiro vivo.

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra Bolsonaro nesta sexta-feira.

A ação foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que também determinou uma série de medidas cautelares a serem cumpridas pelo ex-presidente, como o uso de tornozeleira eletrônica e vedação ao uso de redes sociais.

