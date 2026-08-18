Ter, 18 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça18/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Sempre quis construir ponte, só quero paz para governar, diz Flávio Bolsonaro sobre STF

Candidato à presidência pelo PL reforçou nas últimas semanas suas críticas a integrantes da Corte, em especial, os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Flávio Dino

Reportar Erro
Sempre quis construir ponte, só quero paz para governar, diz Flávio Bolsonaro sobre STFSempre quis construir ponte, só quero paz para governar, diz Flávio Bolsonaro sobre STF - Foto: Reprodução/YouTube

O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira, 18, que, caso eleito, pretende manter uma "relação positiva e institucional" com o Supremo Tribunal Federal (STF) e que só vai querer "paz para governar". A declaração vem após várias críticas do candidato à Corte.

"Sempre quis construir ponte, sempre tentei fazer isso. Só quero paz para governar. Vou indicar quatro homens e mulheres que sejam contra o aborto, contra as drogas, respeitem a Constituição e que não usem a caneta para promover perseguição por risco", disse a jornalistas, durante caminhada e "adesivaço" com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e apoiadores em Belo Horizonte (MG). "Vai ser uma relação, não tem nenhuma dúvida, institucional, muito positiva", continuou.

Flávio reforçou nas últimas semanas suas críticas a integrantes da Corte, em especial, os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Flávio Dino. Ele acusa o Judiciário de promover censura a perseguição a nomes da direita, incluindo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Leia também

• Moraes autoriza ida de Bolsonaro a dentista, mas veta atendimento na clínica de mulher de Flávio

• Filho mais velho de Bolsonaro, Flávio disputa a Presidência pelo PL

• BTG/Nexus: Lula tem 47% e Flávio, 44%, no 2º turno, seguem empatados tecnicamente

Casas Bahia

No mesmo evento, Flávio Bolsonaro, comentou o pedido de recuperação judicial das Casas Bahia e reforçou as críticas às políticas econômicas do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"A economia está quebrada com o Lula. É uma tristeza praticamente um patrimônio do Brasil, as Casas Bahia, pedindo recuperação judicial. É exemplo de mais de cinco mil outras empresas que já fizeram", declarou a jornalistas.

A Casas Bahia registrou um prejuízo de R$ 10,1 bilhões no segundo trimestre deste ano e anunciou o fechamento de 298 lojas Foi o oitavo trimestre seguido de prejuízos, o que tem levado a companhia a reduzir o tamanho da operação, com fechamento de unidades e revisão do quadro de funcionários. A empresa também avalia mudanças no modelo de negócio e até uma nova recuperação extrajudicial ou judicial.

Flávio reiterou que seu plano para redução da taxa de juros é pelo processo de equilíbrio das contas públicas.

"Vamos arrumar a economia, reduzir o imposto, ajustar as contas para a taxa de juros cair, e a consequência vai ser uma chuva de empregos no Brasil. Vamos devolver o poder de compra paro povo brasileiro que hoje está endividado", falou.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter