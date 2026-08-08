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TRUMP

Senado americano confirma polêmico ex-advogado de Trump como procurador-geral

Blanche representou Trump como seu advogado particular em diversos processos criminais antes de ingressar no governo

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Todd BlancheTodd Blanche - Foto: Mandel Ngan / AFP

O Senado americano confirmou, neste sábado (8), o ex-advogado pessoal do presidente Donald Trump Todd Blanche como procurador-geral dos Estados Unidos, depois que os senadores republicanos ignoraram as preocupações dos democratas sobre a politização do Departamento de Justiça.

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Blanche - que já vinha exercendo a função de principal responsável pela aplicação da lei nos EUA como procurador-geral interino - representou Trump como seu advogado particular em diversos processos criminais antes de ingressar no governo.

O Senado, controlado por uma estreita margem republicana, o confirmou por 50 votos contra 49.

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