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EUA Senado americano encerra sessão sem avanço no projeto para prova de cidadania Projeto de lei propõe reformar e endurecer as regras de registro e votação em eleições federais, visando impedir que cidadãos não americanos votem no país

Em uma sessão que se estendeu até as primeiras horas da manhã deste sábado, 8, o Senado dos Estados Unidos avançou em uma série de prioridades durante as votações noturnas, mas o projeto relativo ao SAVE America Act, defendido pelo presidente Donald Trump, ficou de fora.

O projeto de lei propõe reformar e endurecer as regras de registro e votação em eleições federais, visando impedir que cidadãos não americanos votem no país. O líder da Casa Branca teria exigido que os parlamentares permanecessem em sessão e aprovassem o projeto antes do recesso de verão.

Senadores republicanos conversaram com Trump na noite de ontem sobre um plano alternativo. Eles propuseram tentar novamente aprovar partes do projeto de lei em setembro, quando voltam ao trabalho, dentro de um pacote orçamentário mais amplo do partido, destinado a financiar a guerra no Irã e reabastecer o Pentágono.

Trump vem pressionando há semanas o líder do partido no Senado, John Thune, para aprovar o SAVE America Act, projeto que não tem apoio suficiente dos republicanos, muito menos dos democratas, cujos votos seriam necessários para avançá-lo na Casa.

Thune trabalhou para equilibrar as demandas do presidente com a realidade política de sua estreita maioria republicana.

Durante a sessão que durou quase 20 horas, ele conseguiu avançar em outras prioridades de Trump, incluindo a confirmação de Todd Blanche como procurador-geral e a aprovação de um pacote de sanções à Rússia para ajudar a Ucrânia. No entanto, a tentativa de aprovar um projeto de lei mais enxuto, que exigiria identificação para votar em eleições federais, falhou por ora.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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