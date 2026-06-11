A- A+

Conselho Nacional de Justiça Senado aprova Benedito Gonçalves para vaga de corregedor do CNJ COm 21 votos favoravéis e cinco contrários na sabatina, o nome de Benedito enfrentou pouca resistência para ser aprovado

O Senado aprovou na quarta-feira, 10, a indicação do ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves para o cargo de corregedor nacional de Justiça. O ministro comandará o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no período de 2026 a 2028. A indicação recebeu 53 votos favoráveis e 16 contrários.

Com mais de 50 anos de carreira no serviço público, Benedito Gonçalves foi inspetor de escolas, papiloscopista da Polícia Federal e delegado da Polícia Civil antes de ingressar na magistratura.

A carreira como magistrado só começou aos 34 anos, em 1988, quando foi aprovado em um concurso na Justiça Federal do Rio Grande do Sul. Passou também por unidades do Rio de Janeiro e do Paraná. Dez anos depois, em 1998, foi promovido a desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).

Foi no dia 28 de agosto de 2008 que Gonçalves chegou ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde é o único negro entre 33 ministros.

O relator da indicação, senador Cid Gomes (PSB-CE), relembrou a trajetória pessoal e profissional do ministro e fez coro aos senadores da base do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela aprovação de Gonçalves.

"O ministro Benedito é filho de um pedreiro e de uma servente lavadora, de origem humilde, negro, da periferia do Rio de Janeiro. Estudou com toda dificuldade, prestou concurso público e ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça", disse.

O nome de Benedito Gonçalves enfrentou pouca resistência para ser aprovado. Na sabatina do ministro na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), foram 21 votos favoráveis e cinco contrários.

Esforço de Davi Alcolumbre

A aprovação do nome do ministro para o CNJ contou com um "esforço concentrado" de Davi Alcolumbre (União Brasil), presidente do Senado, junto aos colegas da Casa.

Gonçalves teve seu nome vinculado a um evento regado a uísque bancado pelo banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo reportagem do site Poder 360, o ministro integrou na ocasião um evento paralelo: a degustação de uísque Macallan (uma das marcas mais caras e prestigiadas do mundo) promovida por Vorcaro para autoridades. O custo estimado da festa foi de R$ 3,3 milhões.

Uma votação anterior para a apreciação do nome do ministro chegou a ser cancelada porque Gonçalves poderia não ser aprovado No dia 20 de maio, Alcolumbre interrompeu a sessão após constatar que apenas 59 dos 67 senadores presentes registraram voto - número insuficiente para garantir o quórum necessário, que requer a maioria absoluta de votos (41).

O CNJ, órgão que Benedito pode assumir, é responsável por fiscalizar a atuação administrativa, financeira e disciplinar do Judiciário brasileiro, com poder para investigar e punir magistrados e servidores. Também cabe ao conselho padronizar procedimentos e zelar pela transparência e eficiência dos tribunais em todo o País.

Veja também