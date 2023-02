A- A+

O Senado aprovou nesta quarta-feira, por 72 votos favoráveis, dois contrários e uma abstenção, a indicação do deputado Jhonatan de Jesus (Republicanos-RR) para ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). A decisão agora será promulgada e Jhonatan renunciará ao mandato de deputado para assumir a vaga na Corte de Contas.

A escolha do deputado já havia sido aprovada pela Câmara na semana passada, quando teve 239 votos, contra 174 do ex-deputado Fábio Ramalho (MDB-MG) e 75 da deputada Soraya Santos (PL-RJ).

A ida de Jhonatan ao TCU foi um acordo construído pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ainda em 2021, quando concorreu pela primeira vez ao comando da Casa. A vaga, no entanto, só foi aberta em 2022, quando Ana Arraes completou 75 anos e se aposentou do TCU. Lira segurou a votação e só pautou para depois de ter sido reeleito presidente da Câmara.

O acordo construído por Lira foi alvo de insatisfação por parte dos deputados, que argumentam que Jhonatan não é experiente e não faz parte do núcleo duro que costuma influenciar nos rumos da Câmara. Apesar disso, ele conseguiu apoio suficiente nas duas Casas para ser eleito, inclusive o endosso do PT do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que quer atrair o Republicanos para a base.

Além disso, Jhonatan e o pai, o senador Mecias de Jesus (Republicanos-RR) já foram alvos de investigação da Polícia Federal por suspeitas de fraude na compra de remédios. São atribuídas aos dois a escolha dos três últimos diretores do Distrito Sanitário Especial Indígena Ianomâmi (Dsei-Y).

Apesar do nome que remete a uma instância do Poder Judiciário, o TCU faz parte do Poder Legislativo e tem como função dar uma assistência contábil ao Congresso. Nove compõem o TCU, três são indicados pela Câmara, três pelo Senado, um pela Presidência da República, um pelos auditores da Corte de Contas e outro pelo Ministério Público de Contas.

Mecias atuou para ajudar o filho a ser aprovado pelos senadores. Em discurso feito antes da votação, o parlamentar declarou que procurou os colegas para falar sobre a candidatura do deputado.

– Fiz chegar ao conhecimento de cada um dos senadores e senadoras o currículo e todas as certidões vigentes em nosso país, comprovando que Jhonatan é habilitado para tão importante função – disse.

O senador também agradeceu ao presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), pela indicação.

– Em meados de 2022, quis o destino e as boas relações de amizades construídas no Congresso Nacional que Jonathan tivesse o seu nome apresentado pelo presidente do nosso partido, o Republicanos, o meu amigo e irmão Marcos Pereira, como candidato à vaga que seria aberta com aposentadoria da Ministra Ana Arraes – declarou.

