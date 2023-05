Senado aprova indicação de Luiz Fernando Corrêa para a direção da Abin

A- A+

O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (17) o nome de Luiz Fernando Corrêa para a direção-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

Corrêa foi indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 3 de março, mas sua avaliação no Senado foi adiada em razão de questionamentos sobre seus indicados. Foram 43 votos favoráveis, 5 contrários e 2 abstenções. A votação de indicados é secreta.

Antes da indicação chegar ao plenário, a sabatina de Corrêa foi adiada por duas vezes pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL), presidente da Comissão de Relações Exteriores.

Renan havia deixado a sabatina em um “limbo” após Corrêa indicar o delegado da Polícia Federal, Alessandro Moretti, para diretor adjunto da Abin.

O nome de Moretti não agradou a base do governo porque o delegado tinha atuado ao lado do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, na Secretaria de Segurança do Distrito Federal. Moretti foi ainda diretor de Inteligência da Polícia Federal na gestão Bolsonaro, entre março de 2022 e janeiro de 2023. A sabatina aconteceu após um pedido de Lula.

Durante a sabatina no Senado, Corrêa defendeu o controle de órgãos externos e social sobre as atividades da agência.

— Quem trabalha dentro falei e com vocação de servidor público não tem medo de controle. Queremos controle pelos órgãos e o controle social sobre a nossa atividade. Em contrapartida vamos lutar junto com o Parlamento para melhorar a capacidade de entrega — afirmou Corrêa.

Em março, o Globo revelou que a Agência utilizou nos três primeiros anos do governo Bolsonaro um sistema capaz de monitorar a localização de até 10 mil celulares por ano. A revelação levou à instauração de investigações na Polícia Federal, no Ministério Público Federal e no Tribunal de Contas da União.

