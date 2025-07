Senado aprova MP que aumenta salário dos militares

A- A+

O Senado aprovou, nesta quarta-feira, a medida provisória (MP) que reajusta o salário-base dos militares. A proposta autoriza o reajuste linear de 9% a todos os membros da ativa, da reserva e pensionistas das forças armadas. A metade do aumento total aos militares já está valendo. O valor restante, ou seja, 4,5%, será concedido a partir de 1º de janeiro do ano que vem. O texto segue para a sanção presidencial.

A remuneração dos cargos mais baixos das Forças (Recruta, Soldado, Soldado-Recruta, Marinheiro-Recruta, Soldado de Segunda Classe, Soldado-Clarim ou Corneteiro de Terceira Classe) passa de R$ 1.078 para R$ 1.127 em abril. Em janeiro de 2026, esse valor vai para R$ 1.177.

Nos cargos mais altos das Forças (almirante de Esquadra, General de Exército e tenente-brigadeiro), o soldo passa de R$ 13.471 para R$ 14.077 em abril, e R$ 14.711 a partir de janeiro de 2026.

O reajuste foi negociado entre o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ano passado. O impacto sobre as contas públicas com o reajuste será de R$ 3 bilhões.

A última vez em que os militares tiveram aumento foi em 2023. Durante a reforma do sistema previdenciário das Forças Armadas, o ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu reajuste em quatro parcelas, a partir de 2020, decorrentes de reestruturação das carreiras, com aumento de gratificações, que chegou a 150%, segundo técnicos do governo.

