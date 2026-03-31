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Justiça Senado aprova novos cargos no TRF-5 com impacto de R$ 21,8 milhões em 2026 Proposta cria três vagas de desembargador e amplia estrutura da corte; texto vai à sanção presidencial

O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que cria novos cargos no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) e amplia a estrutura administrativa da corte, com impacto estimado de R$ 21,8 milhões no orçamento de 2026. O texto segue agora para sanção presidencial.

A proposta, já aprovada pela Câmara dos Deputados mais cedo, cria três cargos de desembargador federal e eleva de 24 para 27 o número de integrantes do tribunal, sediado em Recife. Também são criados 57 cargos de analista e técnico judiciário para estruturar os novos gabinetes.

Relator da proposta, o senador Humberto Costa (PT-PE) deu parecer favorável e afirmou que a medida é necessária para recompor a capacidade de funcionamento do tribunal diante do aumento da demanda.

No parecer, o relator aponta que, apesar de apresentar alto índice de produtividade, o TRF-5 enfrenta sobrecarga de processos, com impacto direto na duração das ações e na qualidade das decisões .

A proposta foi encaminhada ao Congresso pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), após aprovação do Conselho da Justiça Federal, com o objetivo de equilibrar a distribuição de trabalho entre magistrados e permitir a criação de um órgão especial na corte — estrutura prevista na Constituição para dar mais agilidade às decisões colegiadas.

O estudo orçamentário anexo ao projeto prevê R$ 20 milhões em despesas de pessoal e R$ 1,7 milhão em encargos, totalizando R$ 21,8 milhões a partir de 2026.

O tribunal afirma que impacto é compatível com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e do novo arcabouço fiscal, e será absorvido pelas dotações próprias do Judiciário .

A aprovação ocorre em meio ao esforço do Congresso para destravar propostas administrativas antes do calendário eleitoral de 2026.

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