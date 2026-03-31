Senado aprova novos cargos no TRF-5 com impacto de R$ 21,8 milhões em 2026
Proposta cria três vagas de desembargador e amplia estrutura da corte; texto vai à sanção presidencial
O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto que cria novos cargos no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) e amplia a estrutura administrativa da corte, com impacto estimado de R$ 21,8 milhões no orçamento de 2026. O texto segue agora para sanção presidencial.
A proposta, já aprovada pela Câmara dos Deputados mais cedo, cria três cargos de desembargador federal e eleva de 24 para 27 o número de integrantes do tribunal, sediado em Recife. Também são criados 57 cargos de analista e técnico judiciário para estruturar os novos gabinetes.
Leia também
• STF: Messias vai conversar com senadores em busca de votos após Lula confirmar envio de indicação
• Fachin diz que decisão do STF sobre penduricalhos "pode não ter sido a melhor": "Foi a possível"
• Lula enviará nome de Messias ao Senado nesta terça, diz Planalto
Relator da proposta, o senador Humberto Costa (PT-PE) deu parecer favorável e afirmou que a medida é necessária para recompor a capacidade de funcionamento do tribunal diante do aumento da demanda.
No parecer, o relator aponta que, apesar de apresentar alto índice de produtividade, o TRF-5 enfrenta sobrecarga de processos, com impacto direto na duração das ações e na qualidade das decisões .
A proposta foi encaminhada ao Congresso pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), após aprovação do Conselho da Justiça Federal, com o objetivo de equilibrar a distribuição de trabalho entre magistrados e permitir a criação de um órgão especial na corte — estrutura prevista na Constituição para dar mais agilidade às decisões colegiadas.
O estudo orçamentário anexo ao projeto prevê R$ 20 milhões em despesas de pessoal e R$ 1,7 milhão em encargos, totalizando R$ 21,8 milhões a partir de 2026.
O tribunal afirma que impacto é compatível com os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal e do novo arcabouço fiscal, e será absorvido pelas dotações próprias do Judiciário .
A aprovação ocorre em meio ao esforço do Congresso para destravar propostas administrativas antes do calendário eleitoral de 2026.