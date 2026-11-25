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saúde Senado aprova projeto que consolida Força Nacional do SUS em lei e dá estabilidade ao programa De autoria de Alexandre Padilha, proposta garante previsão legal de recursos para atuação em desastres e emergências sanitárias

O Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que institucionaliza a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS), programa criado em 2011 por decreto presidencial para atuar em situações de emergência sanitária, desastres naturais e desassistência à população.

De autoria do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, quando exercia mandato de deputado federal, a proposta segue para sanção presidencial.

Na prática, a medida confere maior segurança jurídica ao programa e impede que futuros governos o extingam por decreto. Com a transformação da iniciativa em lei, seu encerramento passaria a depender do aval do Congresso.

Criada durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), após a tragédia provocada pelas chuvas na Região Serrana do Rio de Janeiro, a Força Nacional do SUS foi mobilizada em episódios como o incêndio da boate Kiss, em Santa Maria (RS), os rompimentos das barragens de Mariana e Brumadinho (MG), a pandemia de Covid-19, a crise sanitária no território Yanomami (RR) e as enchentes no Rio Grande do Sul.

Segundo balanço divulgado neste mês pelo Ministério da Saúde, o programa realizou mais de 170 missões em 15 anos, com cerca de 80 mil atendimentos diretos e a mobilização de aproximadamente 3 mil voluntários.

“A crescente frequência de eventos climáticos extremos e a possibilidade de surtos, epidemias e acidentes com múltiplas vítimas reforçam a necessidade de manter capacidade de resposta rápida, com planejamento, qualificação profissional e articulação entre os diferentes níveis de governo”, diz trecho do relatório.

A coordenação da Força continuará sob responsabilidade do Ministério da Saúde. O texto prevê a formação de equipes de resposta rápida, compostas por profissionais da União capacitados para atuar em surtos, epidemias, desastres e acidentes com múltiplas vítimas. A adesão de estados e municípios permanecerá voluntária.

A proposta também garante recursos orçamentários específicos para a manutenção e a mobilização das equipes, sem estabelecer valores mínimos de investimento ou criar cargos públicos.

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