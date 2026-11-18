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internet Senado aprova projeto que estabelece novas regras para uso de postes por empresas de internet Texto fixa prazo de cinco anos para regularização de instalações clandestinas, estabelece limites de cobrança e amplia fiscalização; proposta segue para sanção presidencial

O Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que estabelece novas regras para o compartilhamento de postes de energia elétrica por empresas de internet e telecomunicações. A proposta determina a regularização de instalações clandestinas em até cinco anos, estabelece limites para os valores cobrados pelo uso da infraestrutura e amplia a fiscalização sobre a ocupação dos postes.

De autoria do senador Weverton Rocha (PDT-MA), o projeto foi relatado por Esperidião Amin (PP-SC). O texto já havia sido aprovado pelo Senado em abril, mas retornou à Casa após sofrer alterações na Câmara dos Deputados, no início deste mês. Com a conclusão da análise pelos senadores, a proposta segue para sanção presidencial.

Uma das principais mudanças é a criação de um prazo de cinco anos para regularizar a ocupação irregular dos postes, contado a partir da entrada em vigor da lei. O período poderá ser prorrogado excepcionalmente por mais cinco anos, mediante justificativa técnica e autorização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), após consulta à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

O texto diferencia duas situações: a ocupação clandestina, quando uma empresa utiliza postes sem contrato ou não pode ser identificada, e a ocupação à revelia, quando a instalação descumpre as condições previstas em contrato.

As empresas que já utilizam a infraestrutura irregularmente terão 180 dias, a partir da entrada em vigor da lei, para solicitar a regularização. Quem apresentar o pedido dentro do prazo poderá ficar livre de multas administrativas relacionadas à ocupação irregular, desde que cumpra as exigências de adequação. A medida não se aplica a instalações que ofereçam riscos à população ou à rede elétrica, que deverão ser retiradas imediatamente.

Limites de cobrança

Outro ponto central é a definição de valores máximos para o aluguel dos postes. A Aneel e a Anatel terão 30 meses para estabelecer conjuntamente a metodologia de cálculo, enquanto a Aneel ficará responsável por fixar o limite de cobrança. Caso os prazos não sejam cumpridos, caberá ao governo federal estabelecer o valor.

Até a definição do limite definitivo, será aplicado um teto provisório baseado no preço de referência da regulamentação vigente, corrigido pela inflação acumulada até dezembro de 2025. Nas áreas rurais, o valor máximo será equivalente à metade do cobrado nas áreas urbanas.

Os contratos que ultrapassarem os limites deverão ser ajustados em até 18 meses, conforme os prazos previstos na nova legislação.

Fiscalização e punições

O projeto também amplia os poderes de fiscalização da Aneel e da Anatel e permite a celebração de convênios com municípios para identificar instalações irregulares.

A ocupação de postes sem contrato passará a ser considerada infração grave. Em situações de descumprimento persistente, poderá resultar até na perda da autorização, concessão ou permissão para prestação do serviço, respeitados o direito de defesa e os critérios de proporcionalidade.

O texto ainda permite que a Aneel determine a transferência da exploração comercial dos postes a terceiros quando houver desempenho inadequado da distribuidora de energia na gestão da infraestrutura.

Durante a análise no Senado, Esperidião Amin manteve a maior parte das alterações feitas pela Câmara, mas retirou uma restrição que impediria determinadas distribuidoras de explorar diretamente a infraestrutura compartilhada. O relator também ajustou a contagem dos prazos para adaptação dos contratos existentes.

A nova legislação entrará em vigor 180 dias após sua publicação.

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