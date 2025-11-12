DIRETORIA
Senado aprova Severino Neto para diretoria da ANTT
Severino Neto foi indicado para a vaga de Guilherme Theo Rodrigues
Severino Ramos Neto será o novo diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, 12, por 55 a 1, a indicação de Severino Medeiros Ramos Neto para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A votação foi secreta. Agora, a nomeação deverá ser feita no Diário Oficial da União.
Severino Neto foi indicado para a vaga de Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, que assumiu em setembro o cargo de diretor-geral da ANTT.