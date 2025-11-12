Qua, 12 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquarta12/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
DIRETORIA

Senado aprova Severino Neto para diretoria da ANTT

Severino Neto foi indicado para a vaga de Guilherme Theo Rodrigues

Reportar Erro
Severino Ramos Neto será o novo diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)Severino Ramos Neto será o novo diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, 12, por 55 a 1, a indicação de Severino Medeiros Ramos Neto para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A votação foi secreta. Agora, a nomeação deverá ser feita no Diário Oficial da União.

Severino Neto foi indicado para a vaga de Guilherme Theo Rodrigues da Rocha Sampaio, que assumiu em setembro o cargo de diretor-geral da ANTT.

Leia também

• Comissão do Senado aprova recondução de Gonet à PGR

• Impeachment, relação com Moraes e anistia: saiba o que Gonet respondeu na sabatina no Senado

• Com presença da família Bolsonaro, Bia Kicis lança pré-candidatura ao Senado e embaralha disputa

Reportar Erro

Veja também

Newsletter