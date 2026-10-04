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ELEIÇÕES 2026

Senado: Carol de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL) são eleitos em SC

Em terceiro lugar aparece o atual senador Espiridião Amin (PP)

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Os dois eleitos são do PLOs dois eleitos são do PL - Foto: Câmara dos Deputados/Divulgação; Renan Olaz/CMRJ

A deputada federal Carol de Toni (PL) e o vereador carioca Carlos Bolsonaro (PL) estão matematicamente eleitos por Santa Catarina. Com 93,84% das urnas apuradas, Toni tinha 2.522.316 de votos (33,43% dos válidos) e Carlos, 1.902.100 dos votos (25,21% dos válidos).

Em terceiro lugar aparece o atual senador Espiridião Amin (PP) tem 1.159.315 votos (15,36%) e Décio Lima (PT) vem em quarto, com 774.263 votos (10,26%).

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