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Governo Federal Senado defende manutenção de salário de Flávio Bolsonaro durante estadia nos EUA Em manifestação à Justiça Federal, Advocacia da Casa sustenta que parlamentar segue exercendo o mandato e que saída do país sem comunicação prévia não autoriza suspensão dos pagamentos

A Advocacia do Senado Federal recorreu a registros de participação do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em 12 votações nominais e sete sessões deliberativas ordinárias desde que ele deixou o Brasil, em 27 de outubro, para defender a manutenção de seu salário e das verbas vinculadas ao mandato. Em manifestação apresentada nesta quinta-feira à Justiça Federal do Distrito Federal, o órgão argumenta que a permanência do parlamentar nos Estados Unidos não constitui, por si só, motivo para a suspensão dos pagamentos.

A contestação, apresentada no âmbito de quatro ações populares, foi instruída com documentos da Secretaria-Geral da Mesa do Senado e se ampara na decisão do presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), de convocar sessões semipresenciais, nas quais os parlamentares podem registrar presença e votar por meio de aplicativo. Todas as sessões deliberativas realizadas desde a saída de Flávio do país até a última terça-feira ocorreram nesse formato.

Segundo levantamento encaminhado pelo secretário-geral da Mesa, Danilo Aguiar, Flávio participou de todas as votações nominais e registrou presença em todas as sessões deliberativas ordinárias do período. A única falta ocorreu em 28 de outubro, um dia após sua partida, em uma sessão extraordinária. Esse tipo de ausência não é contabilizado para fins de perda do mandato.

“Tais registros demonstram que o senador Flávio Bolsonaro permaneceu exercendo o seu mandato nesse período”, afirma a Secretaria-Geral da Mesa.

O documento aponta ainda que Flávio registrou presença em três reuniões da Comissão de Segurança Pública, nos dias 11 e 18 de novembro, embora não tenha comandado os trabalhos do colegiado, que preside. No dia 11, o parlamentar assinou eletronicamente um requerimento para retirar da medida provisória que trata da renegociação de dívidas rurais um dispositivo sobre a regulamentação da comercialização de cigarros eletrônicos no país. Encabeçado pelo senador Magno Malta (PL-ES), o pedido foi acatado por Alcolumbre.

Com base nesses registros, a Advocacia do Senado refuta a tese de que o pagamento do salário de Flávio representa prejuízo aos cofres públicos.

“Havendo presença do senador em todas as sessões deliberativas ordinárias do período e participação em todas as votações nominais, não há base para afirmar pagamento sem causa, nem prejuízo a recompor”, diz a contestação.

A defesa sustenta ainda que a diretora-geral do Senado, Ilana Trombka, não tem competência para suspender, por iniciativa própria, o salário de um parlamentar no exercício do mandato, ressalvados os descontos decorrentes da apuração de faltas.

“A saída do território nacional não constitui causa autônoma de suspensão integral da remuneração parlamentar sem a observância do devido processo legal”, afirma a Advocacia.

O Regimento Interno do Senado determina que os parlamentares comuniquem ao presidente da Casa viagens ao exterior, indicando o período de afastamento. A Secretaria-Geral da Mesa pondera, contudo, que a norma não prevê sanção específica para o descumprimento dessa obrigação, embora admita a possibilidade de instauração de procedimento disciplinar com base no Código de Ética e Decoro Parlamentar.

O entendimento apresentado pela Casa à Justiça já havia sido apresentado em plenário. Em 4 de novembro, o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (PT-AP), questionou Alcolumbre sobre a situação de Flávio e pediu a anulação de um voto registrado pelo filho do ex-presidente Jair Bolsonaro na véspera. Na ocasião, o presidente do Senado atribuiu a possibilidade de votação à distância ao formato semipresencial da sessão.

"Em todas as sessões convocadas de forma semipresencial, os nossos colegas senadores podem votar pelo aplicativo do telefone celular e também registrar presença", afirmou Alcolumbre.

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