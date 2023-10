A- A+

SALA Senado fará homenagem a Marco Maciel e reunirá personalidades A solenidade de inauguração do espaço, marcada para acontecer às 10h30, irá contar com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin

O Senado irá prestar uma importante homenagem ao ex-vice-presidente Marco Maciel. Na próxima quarta-feira, o plenário 2 da Ala Nilo Coelho da Casa terá o nome “Sala Marco Maciel”. A iniciativa foi aprovada em junho de 2021 por proposta do senador Wellington Fagundes (PL-MT), relatada pelo senador Jayme Campos (União-MT) e oficializada pelo senador Fernando Dueire (MDB).

A solenidade de inauguração do espaço, marcada para acontecer às 10h30, irá contar com a presença do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, além de familiares de Maciel, entre eles a viúva Anna Maria Maciel. “É um justo reconhecimento a quem tanto fez por seu Estado e pelo País. Uma sala com seu nome no Congresso Nacional, local onde ele atuou por décadas com muita dedicação, nos fará lembrar que o exercício da boa política, da busca por diálogo e pontes é sempre o melhor caminho”, afirmou Dueire.

Natural do Recife, Maciel iniciou sua carreira política já na universidade. Em 1963, foi presidente da União dos Estudantes de Pernambuco. Em 1966, foi eleito deputado estadual por PE. No Legislativo federal, cumpriu três mandatos como deputado e presidiu a Câmara entre 1977 e 1979. Foi indicado governador de Pernambuco (1979 a 1982) pelo então presidente Ernesto Geisel.

Durante o governo José Sarney, Marco Maciel atuou como ministro da Educação e Cultura (1985 a 1986) e ministro-chefe do Gabinete Civil da Presidência da República (1986 a 1987). Nas eleições de 1986, iniciou a sua trajetória no Senado. Em 1994, foi eleito vice-presidente da República ao lado do presidente Fernando Henrique Cardoso — cargo que ocupou até 2002. No ano seguinte, ele voltou ao Senado para o exercício de um novo mandato, encerrado em 2011. Marco Maciel morreu aos 80 anos, em 12 de junho de 2021.

