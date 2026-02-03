A- A+

Política Senado freia MP do Gás do Povo e expõe desalinhamento com a Câmara Na pauta de votações da Câmara, a proposta que institui o programa social para ampliar o acesso ao gás de cozinha constou como prioridade, mas não recebeu o mesmo tratamento na Casa Alta

Em um movimento que tem despertado reações no Congresso Nacional, o Senado optou por não priorizar a votação da Medida Provisória 1313/25, conhecida como MP do Gás do Povo, que foi votada, ontem, na Câmara dos Deputados. Na pauta de votações da Câmara, a proposta que institui o programa social para ampliar o acesso ao gás de cozinha, que deve beneficiar milhões de famílias de baixa renda, constou como prioridade, mas não recebeu o mesmo tratamento na Casa Alta.

A decisão do Senado de não priorizar o tema tem sido interpretada por deputados como um sinal de falta de sintonia entre as duas Casas legislativas. Enquanto a Câmara incluiu a MP na primeira sessão de votações após a abertura oficial dos trabalhos legislativos de 2026, senadores, por ora, não confirmaram empenho similar para levar o texto ao plenário em caráter de urgência. A medida foi pautada pela Câmara justamente porque sua validade expira em meados de fevereiro e precisa ser votada rapidamente para não caducar.

Nos bastidores do Congresso, parlamentares apontam que a postura do Senado pode refletir um momento mais amplo de atrito com o Governo Federal. A tensão ficou mais evidente diante de episódios recentes, quando o presidente da Casa Alta, senador Davi Alcolumbre (UB), mostrou insatisfação com o presidente Lula (PT) após ter o seu indicado para a vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), senador Rodrigo Pacheco, vetado pelo chefe do Executivo.

A falta de priorização da MP do Gás do Povo pelo Senado pode ter motivações múltiplas, desde uma estratégia legislativa própria da Casa Alta até um recado mais amplo à liderança da Câmara e ao Executivo. Sob pressão de um calendário legislativo apertado, com eleição se aproximando e outras propostas em disputa, o episódio revela mais do que uma simples discordância sobre uma medida provisória, mostra que 2026 não será um ano de negociação fácil entre os Poderes.

