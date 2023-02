Senado identifica mais 27 novos invasores golpistas e vai pedir que a PGR os denuncie

A- A+

A Procuradoria-Geral da República (PGR) vai receber do Senado, nesta sexta-feira (17) outra representação com informações sobre 27 bolsonaristas radicais que invadiram as sedes dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, de acordo com a Polícia Legislativa da Casa.

Os nomes dos golpistas ainda não foram revelados. Alega-se que é para não atrapalhar as investigações, uma vez que alguns deles continuam soltos.

A PGR já havia encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) representações contra 39 invasores identificados pelo Senado. O presidente da da Casa Alta, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), encaminhou os pedidos de denúncia ao procurador-geral da República, Augusto Aras.

A PGR pede, nesse primeiro pacote de denúncias, que sejam bloqueados os bens dos golpistas, que somam R$ 40 milhões. Esse montante será destinado para reparar os danos, e a perda dos cargos de servidores públicos que praticaram os ataques golpistas e de vandalismo.

São cinco crimes denunciados: associação criminosa armada; abolição violenta do Estado Democrático de Direito; golpe de Estado; dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima; e deterioração de patrimônio tombado.

Um total de 66 pessoas já foram identificadas pelo Senado e poderão responder a processos perante a Justiça. Pacheco garantiu que as consequências serão severas para quem cometeu os ataques golpistas de vandalismo.

A Polícia Federal cumpriu, no início deste mês, mandados de busca e apreensão contra um policial legislativo do Senado considerado suspeito de auxiliar os golpistas. Ele já foi denunciado ao STF pelo Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos da PGR. O coordenador do grupo, Carlos Frederico Santos, pediu que o policial seja afastado da função durante as investigações.

