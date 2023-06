A- A+

Sabatina Senado marca data para sabatina de Gabriel Galípolo como diretor do Banco Central Sessão com Galípolo e Ailton Aquino, também indicado ao BC, ocorrerá no dia 27, após a decisão do Copom

Os indicados para o corpo de diretores do Banco Central, Gabriel Galípolo e Ailton Aquino, serão ouvidos por senadores no próximo dia 27 de junho. O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal, Vanderlan Cardoso (PSD/GO), anunciou a data nesta quarta-feira.

Os dois nomes foram indicados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o comando das diretorias de Política Monetária e de Fiscalização. Galípolo ainda ocupa o cargo de secretário-executivo da Fazenda, sendo o número 2 da pasta. O nome dele - ao assumir um posto estratégico na cúpula do BC - já é cotado para eventual indicação à presidência da autarquia, quando o mandato de Roberto Campos Neto terminar no fim de 2024.

Já Ailton Aquino é o atual auditor-chefe no Banco Central e tem mais de 25 anos de casa. A diretoria de Fiscalização tradicionalmente é ocupada por nomes internos.

Em nota, o senador Vanderlan Cardoso diz que a Comissão de Assuntos Econômicos está "empenhada em promover um debate qualificado e construtivo" durante as sabatinas e pontua que os dois nomes atuarão em favor da “estabilidade de preços e do desenvolvimento do país”.

A sessão ocorrerá na quarta-feira posterior à reunião de junho do Comitê de Política Monetária (Copom), que se reúne a cada 45 dias para decidir a taxa básica de juros da economia. Será exatamente no dia da divulgação da ata do Copom.

“Nesse momento de análise e discussão, os membros da comissão terão a oportunidade de avaliar as competências e qualificações dos indicados, bem como esclarecer questões pertinentes ao desempenho de suas futuras funções”, diz a assessoria da Comissão de Assuntos Econômicos.

