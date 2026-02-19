Qui, 19 de Fevereiro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta19/02/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Justiça

Senado oferece ajuda da Polícia Legislativa para segurança de Vorcaro no depoimento

Vorcaro irá ao Senado em dois dias da próxima semana

Reportar Erro
Daniel Vorcaro, do Banco MasterDaniel Vorcaro, do Banco Master - Foto: X/Reprodução

O Senado ofereceu a Polícia Legislativa para complementar a segurança do dono do Master, Daniel Vorcaro, durante a ida dele à Casa na próxima semana.

Vorcaro irá ao Senado em dois dias. Na segunda-feira (23) às 16h, ele falará à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que apura fraudes no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). No dia seguinte (25) irá à Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) prestar depoimento ao grupo de trabalho que supervisiona as investigações do caso Master.

Em documento enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Advocacia-Geral do Senado pede que a Corte defina como será feita a escolta do banqueiro e oferece a colaboração de policiais legislativos: "Requer-se a definição das condições de sua permanência nas dependências do Congresso Nacional pelo período estritamente necessário à realização do ato, assegurando-se a responsabilidade da autoridade policial competente pela custódia, admitida, se assim entender Vossa Excelência, a cooperação da Polícia do Senado Federal para fins de segurança institucional interna".

Leia também

• Mendonça decide que Vorcaro não é obrigado a depor à CPI do INSS

• CPMI do INSS vai cobrar explicação de Vorcaro sobre encontros com Toffoli

• CPI do INSS pede ao STF autorização para que Vorcaro viaje em aeronave particular para depor

No mesmo documento, o Senado também deixou claro que o transporte de Vorcaro seja custeado pelo próprio banqueiro, que está em prisão domiciliar em São Paulo. Segundo apurou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, o STF não havia enviado instruções ao Senado até esta quinta-feira, 19.

O ofício do Senado foi enviado a pedido da CAE, presidida pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL). Na semana passada, Renan afirmou que o depoimento de Vorcaro era uma prioridade: "Para que os trabalhos da comissão sejam produtivos, defendi isso publicamente, acho que deveríamos começar as fases de depoimento ouvindo o Vorcaro", disse. Segundo o senador, Vorcaro confirmou presença na sessão da CAE.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter