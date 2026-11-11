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Ajuste Fiscal Senado pode votar ainda nesta quarta-feira projeto de ajuste fiscal de Lula Interlocutores de Alcolumbre afirmam que proposta poderá ser votada assim que for apresentada por Jaques Wagner; governo estima impacto de R$ 60 bilhões em 2027

O Senado pode votar ainda nesta quarta-feira o projeto de lei complementar que reúne medidas de ajuste fiscal negociadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o Congresso Nacional.

Apesar de um desencontro de informações dentro da própria base governista sobre o cronograma da proposta, interlocutores diretos do ex-líder do governo na Casa Jaques Wagner (PT-BA), afirmam que o texto será apresentado ainda hoje. Já interlocutores do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), dizem que, caso o projeto seja protocolado nesta quarta-feira, a intenção é colocá-lo em votação no plenário no mesmo dia.

A proposta será apresentada por Wagner e deve ser relatada pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM), que participou das discussões sobre o teor do texto, que faz parte de um pacote elaborado pela equipe econômica para reforçar as contas públicas em 2027.

Segundo o ministro do Planejamento e Orçamento, Bruno Moretti, as medidas devem ter impacto estimado entre R$ 50 bilhões e R$ 60 bilhões no próximo ano, combinando iniciativas para aumentar a arrecadação e reduzir despesas. Nas negociações conduzidas até agora, o governo chegou a trabalhar com cenários de impacto de até R$ 80 bilhões.

Durante audiência pública na Comissão Mista de Orçamento (CMO), nesta quarta-feira, Moretti afirmou que o governo pretende rever benefícios tributários e racionalizar despesas para ajudar no cumprimento das metas fiscais previstas para os próximos anos.

— A gente espera um impacto em torno de R$ 60 bilhões para ajudar no cenário fiscal do ano que vem, entre medidas de receita e medidas de despesas — afirmou o ministro.

Entre os pontos em discussão está a ampliação dos instrumentos disponíveis ao governo para controlar os gastos públicos ao longo da execução orçamentária. Uma das medidas avaliadas prevê a possibilidade de reduzir o limite de crescimento real das despesas de 2,5% para 2%, o que representaria uma contenção de aproximadamente R$ 12,8 bilhões.

O texto também deve permitir que o governo faça bloqueios e contingenciamentos de despesas mirando o centro da meta fiscal, e não apenas seu limite inferior, como tem ocorrido nos últimos anos. Outra mudança em discussão é a ampliação das despesas que poderão ser atingidas por esses cortes.

No lado das receitas, está prevista uma nova rodada de revisão de benefícios tributários. O governo avalia tanto a possibilidade de vincular a redução dos incentivos a gatilhos acionados conforme o desempenho das contas públicas quanto a adoção de medidas estruturais, independentemente desses mecanismos.

A iniciativa também busca responder à desconfiança do mercado financeiro sobre a condução das contas públicas no quarto mandato de Lula. A avaliação da equipe econômica é que a apresentação de medidas capazes de melhorar a trajetória fiscal pode contribuir para recuperar a credibilidade do governo e criar condições para a redução dos juros.

Para 2027, a meta estabelecida pelo Executivo é de superávit primário de 0,5% do PIB, equivalente a R$ 73,2 bilhões. O governo, no entanto, pretende preservar compromissos assumidos durante a campanha eleitoral, especialmente a manutenção da regra de reajuste real do salário mínimo.

As negociações do projeto envolvem diretamente a cúpula do Senado. Na terça-feira, Alcolumbre afirmou que as tratativas estavam sendo conduzidas por Jaques Wagner, Eduardo Braga e Tereza Leitão (PT-PE). Ele também confirmou ter conversado sobre o assunto com o ministro Dario Durigan durante um encontro em sua residência na segunda-feira.

Na ocasião, Alcolumbre afirmou que havia um compromisso de analisar as medidas no Congresso, mas não estabeleceu um prazo para a votação.

— Tenho o compromisso de analisarmos no Congresso porque todos nós, independente de sermos base do governo ou oposição, precisamos ter responsabilidade com o Brasil — disse.

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