Senado prepara série de eventos para comemorar 200 anos do parlamento brasileiro

A- A+

O Senado realiza a partir da semana que vem uma série de eventos para comemorar os 200 anos do parlamento brasileiro. Na próxima quarta-feira (3), às 10h, a Casa fará uma sessão especial para celebrar a data.

A programação reúne encenações teatrais, visitas guiadas, programações especiais nos veículos do Senado e o lançamento de um publicação obre a história do legislativo no Brasil.

O dia 3 de maio foi escolhido como Dia do Parlamento por ter sido a data da instalação da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império, em 1823. De acordo com historiadores, o ato inaugura o legislativo no país, ainda que o colegiado tenha sido dissolvido seis meses depois por Dom Pedro I.

A Constituinte instalada em 1823 teve a participação de 84 deputados representando 14 províncias do país. Os parlamentares eram representantes da elite da época como juízes, clérigos, senhores do engenho, entre outros.

Segundo o Senado Federal, a expectativa é de que cerca de 500 estudantes participem das comemorações no legislativo. Os alunos vão acompanhar a sessão solene no plenário da Casa e também as atividades culturais comemorativas.

Veja também

brasília Silvio Almeida recusa réplica de feto em comissão no Senado: "Exploração inaceitável"