O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), leu o pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar apostas esportivas, de autoria do senador Romário (PL-RJ). Esse é o primeiro passo para que uma CPI funcione. O Senado repete uma comissão feita pela Câmara no ano passado que terminou sem nem votar o relatório final.

A partir de agora, líderes partidários devem indicar os membros — serão 11 titulares —, para só depois ela ser instalada e começar a funcionar. Em caráter reservado, no entanto, parlamentares avaliam que há pouca chance de o colegiado acontecer de fato.

Após quatro meses de audiências, a CPI da Manipulação de Resultados em Jogos de Futebol terminou sem a votação de qualquer relatório. No último dia de funcionamento, o parecer do deputado Felipe Carreras (PSB-PE) teve um pedido de vista concedido após manifestação da oposição, logo no início da sessão. A rápida sessão foi marcada pelo constrangimento gerado por reportagem da "Veja". No sábado, a revista trouxe relatos de que Carreras teria pedido R$ 35 milhões de propina para blindar as casas de apostas na CPI — o parlamentar nega qualquer pedido de vantagem indevida.

