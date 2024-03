A- A+

DISPUTA Senado vence mais uma queda de braço com o STF. Entenda A proposta de mudança na Constituição é vista como um contra-ataque do Congresso ao STF, que suspendeu, semana passada, o julgamento da ação que mudaria o artigo 28 da Lei Antidrogas.

A PEC que criminaliza o porte e a posse de droga, conhecida como PEC Antidrogas, de autoria do senador e presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD), foi aprovada, ontem, pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Agora, o texto segue em análise no colegiado para posteriormente ser votado no plenário da Casa.

A proposta de mudança na Constituição é vista como um contra-ataque do Congresso ao STF, que suspendeu, semana passada, o julgamento da ação que mudaria o artigo 28 da Lei Antidrogas, de 2006, tornando-o anticonstitucional. Até o momento, o placar na Corte é de 5 votos a 3 pela inconstitucionalidade do trecho.

Diferente da pretensão do STF, que julga a quantidade mínima para diferenciar o usuário do traficante, a PEC de Pacheco criminaliza o porte e a posse de qualquer tipo de droga, mesmo que seja para consumo próprio e não estabelece uma quantidade mínima.

O texto original de Pacheco também não fazia nenhuma diferenciação sobre a punição para quem usa drogas e quem trafica. O relator da PEC, senador Efraim Filho (União Brasil), sugeriu, uma emenda, em que fica estabelecido que o usuário tenha pena alternativa à prisão, além de tratamento contra a dependência.

“A lei considerará crime a posse e o porte, independentemente da quantidade, de entorpecentes e drogas afins sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, observada a distinção entre o traficante e o usuário por todas as circunstâncias fáticas do caso concreto, aplicáveis ao usuário penas alternativas à prisão e tratamento contra dependência", diz o trecho já com a mudança sugerida pelo relator à proposta de Pacheco.

Para ser aprovada, a PEC Antidrogas precisa ser votada em dois turnos, por um placar de no mínimo 49 dos 81 senadores a favor da mudança. Caso seja aprovada, o texto ainda segue para a Câmara dos Deputados, onde poderá ou não passar por modificações. Caso haja mudanças, volta novamente ao plenário do Senado.

