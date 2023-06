Senador Alcolumbre, o algoz da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Entenda a disputa

A- A+

A situação desconfortável no Governo da ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que é do Acre, virou uma briga provinciana com o senador Davi Alcolumbre (UB), do Amapá. Ex-presidente do Senado e desafeto dela na região Norte do País, Alcolumbre recorreu, ontem (29), às provocações recheadas de ironia para criticar a decisão dela de ficar na pasta, mesmo esvaziada.

“Ela é gente boa. É bom ela ficar para ir lá com a gente inaugurar o poço”, afirmou - referindo-se ao projeto de exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas, bombardeado pela ministra depois de um parecer contrário do Ibama. Alcolumbre articula um movimento para isolar a ministra e forçá-la a deixar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

A estratégia é abrir espaço para seu grupo político e conquistar mais um Ministério na Esplanada. O União Brasil já abocanhou as pastas das Comunicações, do Desenvolvimento Regional e do Turismo. A decisão contrária de Marina afetou interesses diretos de Alcolumbre no Amapá, seu reduto eleitoral. O senador saiu em defesa da exploração alegando ganhos econômicos para a população da região, que teria um “novo pré-sal”.

União contra

a ministra

Outro fator que desgastou a ministra foi a decisão do Congresso de esvaziar a pasta do Meio Ambiente com a mudança de uma medida provisória de Lula. Para colocar seu projeto em prática, o senador uniu líderes do Congresso, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates (PT), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), o líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues (sem partido-AP), e até mesmo adversários políticos locais em defesa da exploração. O governador do Amapá, Clécio Luís (Solidariedade), aliado do senador, diz que vai recorrer à Justiça se o Ibama não rever a decisão.

Indicação

do aliado

Nesse grupo, ninguém acredita que Lula vai demitir Marina neste momento, mas apostam em um desgaste total da ministra a ponto de sua permanência ficar insustentável no governo e ela pedir para sair. Se isso acontecer, já existe até candidato para assumir o ministério: o ex-senador, Jorge Viana, aliado de Davi Alcolumbre e Randolfe Rodrigues.

Veja também

Brasil Câmara dos Deputados aprova Medida Provisória de Reestruturação dos Ministérios