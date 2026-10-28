'Senador de extrema-direita pousou em Miami': mídia internacional repercute Flávio nos EUA

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O voo que o senador Flávio Bolsonaro (PL), a mulher e duas filhas estavam, pousou na manhã desta quarta-feira (28) em Miami, nos Estados Unidos, após perder as eleições 2026 contra o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Fora do Brasil, as imagens da chegada do filho do ex-presidente ganharam destaque na imprensa internacional.



A notícia atravessou continentes e veículos como The Washington Post, The New York Times, El Tiempo e La Nación também repercutiram o caso.



O caso começou a ganhar repercussão mundial nesta terça-feira, após o candidato do PL não entregar os passaportes à Polícia Federal (PF) no prazo determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O site argentino Infobae informou que o senador chegou à Argentina, em Puerto Iguazú, onde pegaria um voo particular rumo a Miami, nos Estados Unidos — o trajeto, no entanto, foi cancelado.

Nesta quarta-feira, o governo da Argentina informou que Flávio Bolsonaro entrou no país às 22h50 de terça-feira pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu, no Paraná, a Puerto Iguázu, na província argentina de Missiones. O senador entrou na Argentina usando o passaporte italiano. De lá, embarcou em um jatinho rumo a Guayaquill. Já no Equador, decolou às 6h22, no horário de Brasília, com destino ao aeroporto Opa Locka, um terminal executivo no condado de Miami-Dade.

“O candidato derrotado à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, é fotografado chegando aos EUA”, dia o jornal americano BBC News. A matéria também traz uma chamada sobre a rota por onde o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro passou e um mapa com o trajeto explicado.



O The Guardian afirmou que o “um avião que transportava o senador brasileiro de extrema-direita Flávio Bolsonaro pousou em Miami, na Flórida, onde o candidato derrotado no segundo turno das eleições presidenciais de domingo deixou o aeroporto sob escolta policial, sem falar com a imprensa”.

“Flávio Bolsonaro desembarca em Miami após fugir do Brasil", é o título do The New York Times. O jornal destaca que o senador perdeu a eleição presidencial de domingo e fugiu do Brasil para os Estados Unidos via Argentina depois que a polícia cancelou seu passaporte em decorrência de uma investigação.

O The Washington Post destacou que o candidato “chegou a Miami nesta quarta-feira, vindo do Equador, após descumprir uma ordem judicial brasileira para entregar seus passaportes no âmbito de uma investigação sobre corrupção e lavagem de dinheiro”. Segundo a notícia, um alto funcionário do Departamento de Estado informou que Bolsonaro e sua família receberam vistos para entrar nos Estados Unidos.



O El Tiempo destacou que o filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro perdeu o segundo turno das eleições no domingo para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que obteve 51,79% dos votos, contra 48,21% do candidato conservador. “Na mesma noite, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, expediu um mandado de prisão preventiva, proibindo-o de deixar o país e exigindo a entrega de seus passaportes, como parte de duas investigações de lavagem de dinheiro”, diz o veículo.

Já o jornal argentino La Nación, de onde as primeiras notícias partiram, deu destaque para a confirmação do governo de Milei, de que Flávio partiu de Puerto Iguazú para chegar aos Estados Unidos. “O ex-candidato brasileiro entrou na Argentina por via terrestre na terça-feira, às 22h50, e chegou a Miami às 10h40; crescem as suspeitas sobre o envolvimento da Casa Rosada na manobra de fuga”.



O jornal francês Libération afirmou que, “após fugir do Brasil, Flávio Bolsonaro finalmente desembarcou na Flórida”. A matéria também traz detalhes da derrota do candidato à presidência e que ele é alvo de diversas investigações.

Já o jornal português Publico.pt destacou a família entrou em dois veículos que já estavam à sua espera e partiram. Não houve declarações, nem se conhece qual o seu destino.

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