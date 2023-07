A- A+

VIAGEM Senador do PDT e deputado braço-direito acompanham Lira nas Bahamas em cruzeiro de Wesley Safadão Em imagens do jornal Diário do Nordeste, O Globo identificou Elmar Nascimento e Weverton Rocha, que já acompanharam o presidente na Câmara em camarote em Salvador no carnaval

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), não foi o único político a marcar presença no Cruzeiro do cantor Wesley Safadão, que ficará quatro dias em alto mar para a gravação do DVD do cantor. Mesmo com atividades parlamentares previstas para esta semana em Brasília, outros parlamentares foram flagrados ao lado de Lira no navio.



O parlamentar aparece em um vídeo ao lado do deputado federal Elmar Nascimento (União - BA), que é seu braço-direito na Câmara, e do senador Weverton Rocha (PDT-MA), com quem o político já dividiu outro camarote no carnaval. O navio zarpou nesta segunda-feira na Flórida, nos Estados Unidos, rumo às Bahamas.

As imagens de Arthur Lira acompanhando dos políticos na primeira noite de shows foram divulgadas pelo jornal Diário do Nordeste. Nelas, O Globo identificou o senador Weverton Rocha, de camisa branca e bermuda, e o deputado federal Elmar Nascimento, de blusa preta, acompanhado da esposa e das duas filhas.

A assessoria de Weverton informou que o parlamentar comunicou no Senado sua ausência. Já a assessoria de Elmar Nascimento disse que não tinha informações sobre a viagem do parlamentar.

Esta não é a primeira vez o Arthur Lira é flagrado em eventos sociais acompanhado dos mesmo políticos. No carnaval, antes de embarcar para Las Vegas, o presidente da Câmara esteve na Bahia, no circuito Barra-Ondina. No camarote, fez fotos para redes sociais ao lado do deputado federal Elmar Nascimento e mais uma vez dividiu o com o senador Weverton Rocha.

Conversa com o Safadão

Arthur Lira já havia sido flagrado circulando pelo navio de Wesley Safadão nesta segunda-feira. Uma imagem do presidente da Câmara conversando com o cantor viralizou nas redes sociais. Na foto, Lira está de costas ao lado da esposa, Angela Lira.

Em meio à tramitação da reforma, o ex-parlamentar Deltan Dallagnol, que perdeu o mandato após decisão do Tribunal Superior Eleitoral, chegou a acusar o presidente da Câmara de acelerar a agenda de votações da Casa para poder marcar presença no cruzeiro de Safadão. O ex-procurador da Lava-Jato em Curitiba questionou quais seriam "as prioridades de Lira".

