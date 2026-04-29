A- A+

Senado Senador do PL afirma que Caetano Veloso "pegou em armas" na ditadura e é corrigido durante sabatina Declaração foi feita por Márcio Bittar na análise do nome de Jorge Messias ao STF e contestada por Otto Alencar

Durante a sabatina do advogado-geral da União, Jorge Messias, indicado ao Supremo Tribunal Federal (STF), uma declaração do senador Márcio Bittar (PL) sobre o cantor Caetano Veloso gerou reação imediata no plenário.

A sabatina, realizada no Senado Federal, faz parte do processo de aprovação de indicados à Suprema Corte e tem como objetivo avaliar a trajetória profissional, posicionamentos jurídicos e compromissos institucionais do candidato antes da votação final pelos parlamentares.

Durante sua fala, Bittar afirmou que Caetano teria “pegado em armas” durante o regime militar. A declaração foi prontamente contestada pelo senador Otto Alencar (PSD).

“Caetano nunca pegou em armas, só pegou a vida inteira em violão”, respondeu.

O episódio ocorreu no contexto da análise do nome de Messias, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para ocupar uma vaga no STF. O indicado precisa ser aprovado pelo Senado para assumir o cargo.

De acordo com registros históricos, Caetano Veloso foi preso em 1968, acusado de subversão em razão de sua atuação artística durante a ditadura militar. No ano seguinte, deixou o país e viveu no exílio, em Londres, até 1972. Não há registros de envolvimento do artista com ações armadas ou participação em grupos de guerrilha.

A intervenção de Otto Alencar ocorreu ainda durante a sessão e buscou corrigir a informação no momento em que foi apresentada. O episódio acabou ganhando repercussão e dividindo atenções em meio à sabatina, que tinha como foco principal a avaliação do indicado ao STF.

Veja também