A- A+

política Senador do PL muda posição e faz campanha por impeachment de Moraes As declarações marcam uma mudança de posicionamento de Wilder, um dos articuladores da indicação de Moraes à vaga na Corte

O senador Wilder Morais (PL- GO) discursou, neste domingo, nas manifestações de bolsonaristas contra o ministro Alexandre de Mores, do Supremo Tribunal Federal (STF). Em Goiânia, o parlamentar que vai pressionar os colegas para pautar o impeachment do ministro. As declarações marcam uma mudança de posicionamento de Wilder, um dos articuladores da indicação de Moraes à vaga na Corte.

Em 2017, o parlamentar chegou a realizar um jantar no barco Champagne, em que reuniu outros oito senadores para garantir apoio à indicação do ministro da Justiça e Segurança Pública do então presidente Michel Temer.

O encontro no chamado "barco do amor" ficou conhecido como "sabatina informal". Na época, Moraes chegou a declarar, por nota, que foi "surpreendido" com o fato de a reunião ter ocorrido no barco, mas disse que os assuntos foram tratados de modo sério e respeitoso.

No entanto, nas manifestações de ontem, Wilder declarou que pedirá ao Senado nesta semana o impeachment de Moraes. Segundo ele, a medida já conta com o apoio de 34 senadores.

— A partir dessa semana, como diz o ditado de Goiânia, o pau vai quebrar lá em Brasília. Podem ter certeza: chegou o final do Alexandre de Moraes e chegou também o final do Lula. Ninguém aguenta mais esse país — declarou Wilder no ato bolsonarista, em Goiânia, segundo o jornal Opção.

Wilder também disse que o impeachment do juiz é a principal pauta dos senadores de direita na volta das atividades parlamentares, e que pressionará quem ainda não assinou o requerimento, além do presidente da Casa, Davi Alcolumbre, a pautar a ação.

Nas redes sociais, Wilder compartilhou vídeos das manifestações em Goiânia. Em um deles, com a legenda de “supremo é o povo” Wilder aparece no meio da população abraçando pessoas em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

Veja também