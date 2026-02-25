A- A+

RIO DE JANEIRO Senador do PL preterido em disputa no Rio cita "frustração" com decisão de Flávio Bolsonaro Filho do ex-presidente anunciou Cláudio Castro (PL) e Márcio Canella (União) como seus candidatos ppara as duas vagas em disputa no pleito de 2026 no Rio

O senador Carlos Portinho (PL-RJ) afirmou ter se sentido frustração com a decisão do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de ter escolhido outros dois nomes para concorrer ao Senado na chapa que montou para a sua pré-candidatura à Presidência. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou ontem que apoiará o nome do atual governador do Rio Cláudio Castro (PL) e do prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União) para as duas vagas em disputa no pleito de 2026.

Em nota divulgada logo após a chapa ter sido anunciada, o senador afirmou ainda que recebeu a escolha de Flávio com "serenidade e maturidade política", mas que ela a preocupava. O político disse ainda que irá continuar apoiando a campanha do filho mais velho de Jair Bolsonaro.

"O Partido Liberal, para minha infelicidade, definiu outros nomes para a disputa ao Senado pelo Rio de Janeiro em 2026. Recebo a decisão com serenidade e maturidade política. Não traio minha coerência nem minha honestidade. Minha gratidão será maior do que a eventual frustração com a decisão do nosso pré-candidato, Flávio Bolsonaro. Preocupa-me, mas respeito. E sei que posso contribuir para a vitória que tanto precisamos, onde quer que eu esteja" afirmou.





O PL definiu a chapa estadual do Rio de Janeiro para a eleição o em uma reunião em Brasília nessa terça-feira. O grupo aposta na candidatura do deputado estadual licenciado e secretário de Cidades Douglas Ruas ao governo, tendo o ex-prefeito de Nova Iguaçu Rogério Lisboa (Progressistas) como vice, caso o desenho seja mantido até a campanha.

Segue, no entanto, a indefinição sobre a disputa indireta que o estado tende a enfrentar nos próximos meses, apesar de o próprio Ruas despontar como a principal possibilidade. Com a confirmação de que Castro concorrerá ao Senado, o estado se encaminha para ter uma dupla vacância de poder, dado que o então vice-governador Thiago Pampolha virou conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Assim, os deputados da Alerj vão precisar eleger um governador-tampão com mandato até o fim do ano, depois de o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro assumir de forma interina o Palácio Guanabara e convocar a disputa indireta em até 30 dias. Castro tem até 4 de abril para se desincompatibilizar.

Veja a nota de Carlos Portinho na íntegra

Desde o início do meu mandato, conduzo a bancada do PL no Senado com equilíbrio, ouvindo cada um dos colegas parlamentares e defendendo, com firmeza, os princípios da nossa legenda, nossos valores cristãos, o livre mercado e a liberdade plena de expressão. Combato, na linha de frente, os abusos e excessos do governo Lula e do Poder Judiciário, em defesa da pacificação do país, com a anistia aos presos políticos, ao presidente Jair Bolsonaro e a volta da normalidade democrática. Não à toa, são quase seis anos na liderança do PL no Senado, além de um período como líder do Governo Bolsonaro.

Sempre pautei minha atuação pelo diálogo e tenho me empenhado, além de clamar pela união de todos para a vitória do nosso pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro. Somente unidos venceremos!

O Partido Liberal, para minha infelicidade, definiu outros nomes para a disputa ao Senado pelo Rio de Janeiro em 2026. Recebo a decisão com serenidade e maturidade política.

Não traio minha coerência nem minha honestidade. Minha gratidão será maior do que a eventual frustração com a decisão do nosso pré-candidato, Flávio Bolsonaro. Preocupa-me, mas respeito. E sei que posso contribuir para a vitória que tanto precisamos, onde quer que eu esteja.

Não desistirei do nosso Brasil e peço a todos que acreditem: venceremos, apesar de todas as adversidades que surgirão pelo caminho!

Devo meu mandato também ao meu amigo, senador Arolde de Oliveira, e atuo com compromisso e a exata noção dessa responsabilidade. Por isso, fui eleito, em 2024, o melhor senador do Brasil e, em todos os anos de mandato, o melhor parlamentar do Rio de Janeiro pelo Ranking dos Políticos. Isso, somado à minha fidelidade e lealdade ao povo do Rio de Janeiro, é insuperável.

Carlos Portinho

Senador da República

Líder do Partido Liberal no Senado

Veja também