Senador envia R$ 3 milhões para obra de ''paisagismo'' em estrada que dá acesso ao seu hotel

O senador Alexandre Giordano (MDB-SP) destinou R$ 3 milhões para que a prefeitura de Morungaba (SP), cidade de 13,7 mil habitantes localizado a 113 quilômetros da capital paulista, realize melhorias em uma estrada que leva até um hotel de sua propriedade.

O recurso foi enviado por meio de emenda Pix, em que o dinheiro cai direto na conta do município, sem precisar de aval do governo federal.

O caso foi revelado nesta terça-feira pelo portal Metrópoles e confirmado pelo Globo.

Segundo dados disponíveis no portal de convênios do governo federal, o investimento servirá para a realização de paisagismo na estrada Benedito Olegário Chiavatto, mesma via onde fica o Hotel Fazenda São Silvano, de propriedade do senador.

O negócio hoteleiro está registrado na Receita Federal desde 2015 e está em nome do parlamentar e de um grupo empresarial que também pertence a ele.

Procurado, o senador informou, por meio de sua assessoria, que a destinação de emendas por parte do parlamentar ocorre a partir de solicitações das autoridades municipais, “sempre em consonância com o interesse público”. “No caso específico indagado, tratam-se de vias públicas que servem à coletividade e, como tal, estão aptas a receber recursos públicos desde que cumpram os requisitos constitucionais e legais exigidos”, diz a nota do senador.

Nas redes sociais, o hotel informa que dispõe de uma estrutura completa em meio ao verde e à natureza, com diárias que ultrapassam mil reais.

A estrada onde está prevista a obra é conhecida como “Rota do Charme”. A obra ainda não teve início porque aguarda os trâmites formais de contratação de empresa e finalização dos projetos para execução das intervenções.

Somente no ano passado, o parlamentar enviou pelo menos R$ 14,9 milhões em emendas para a cidade do interior paulista, que é comandada por seu aliado político Luís Fernando Miguel (PSD), o Marquinho.

