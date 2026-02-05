Senador Jader Barbalho é internado em Belém após mal-estar
Boletim informa que quadro é compatível com desidratação
O senador Jader Barbalho (MDB-PA) foi internado no Hospital Beneficente Portuguesa nesta quinta-feira (5), em Belém, no Pará. Segundo boletim divulgado pela unidade de saúde, Barbalho deu entrada após apresentar episódio de mal-estar.
Leia também
• Novo tenta filiar Carol de Toni para montar 'palanque triplo' ao Senado em Santa Catarina
• Candidaturas avulsas ao Senado devem enfrentar dificuldades em Pernambuco, avalia André Campos
• Em encontro com Bolsonaro, Tarcísio defendeu nome de centro para disputar Senado por São Paulo
“O paciente foi admitido com quadro clínico compatível com desidratação, sendo indicada internação hospitalar para reposição volêmica endovenosa com administração medicamentosa e realização de exames complementares”, diz o boletim.
O informe diz ainda que Barbalho está lúcido, “orientado em tempo e espaço”, sem evidência de déficit motor e em estabilidade clínica.
O senador segue acompanhado por equipe multiprofissional e deve ficar em observação médica nas próximas horas.