Senador Jorge Cajuru tatua rosto do colega Alvaro Dias nas Costas

O senador Alvaro Dias (Podemos) foi surpreendido com uma homenagem que geralmente só é feita por parentes, namorados ou fãs de carteirinha. O também senador Jorge Kajuru (Podemos), que faz aniversário nesta sexta-feira (20), tatuou nas costas o rosto de Alvaro.

Um vídeo postado por Kajuru nas redes sociais o mostra levantando a camisa e mostrando ao amigo o desenho que fez.

"Eu quero fazer aqui a minha homenagem, que eu prometi fazer na tribuna do Senado. Quero apresentar o meu jeito de agradecer a esse homem público que o Brasil admira. Viramos amigos, então, Deus me deu esse presente", disse Kajuru no vídeo.