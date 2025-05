A- A+

Pedido Senador Jorge Kajuru diz que Gusttavo Lima insistiu para não participar da CPI das apostas De acordo com o senador, o cantor ligou diversas vezes pedindo para não ter que comparecer à CPI

Durante sessão da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga os impactos das apostas online nas famílias brasileiras, realizada nesta terça-feira (13), o senador Jorge Kajuru (PSB) afirmou que o cantor Gusttavo Lima o procurou insistentemente para tentar evitar seu envolvimento na investigação. Segundo o parlamentar, o artista chegou a ligar “todos os dias” pedindo que não participasse da comissão.

A revelação foi feita ao vivo durante o depoimento da influenciadora digital Virgínia Fonseca que prestou esclarecimentos ssobre sua relação com plataformas de apostas. Ela foi questionada sobre contratos publicitários e a promoção de jogos de azar em suas redes sociais.

De acordo com Kajuru, o cantor teria tentado, por diversas vezes, interferir de maneira informal na atuação parlamentar.

Gusttavo Lima já esteve no centro de polêmicas envolvendo o setor de apostas. Em setembro de 2024, chegou a ter a prisão decretada sob suspeita de envolvimento com jogos ilegais e lavagem de dinheiro. A ordem, no entanto, foi posteriormente revogada.

A CPI das apostas foi criada para investigar a atuação de influenciadores e empresas do setor, com foco nas consequências sociais da promoção dessas plataformas. A comissão segue ouvindo celebridades, representantes do setor e especialistas ao longo das próximas semanas.

